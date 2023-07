Venus Williams quiere mantener su carrera en el tenis activa hasta los 50 años

La reconocida y multicampeona tenista estadounidense, Venus Williams, aseguró este fin de semana que no piensa en el retiro de su carrera profesional y que se siente completamente capaz de poder mantener su carrera activa hasta los 50 años; estas declaraciones las realizó previo a su participación en lo que será su participación número 24 en Wimbledon, uno de los cuatro Grand Slam de la temporada.

Venus, que ha ganado un total de siete títulos Grand Slam a sus 43 años, aseguró que no desea seguir los pasos de su hermana Serena Williams al retirarse el pasado mes de septiembre de 2022 para dedicarse por completo a su familia; sostuvo que todavía tiene mucho que ofrecer al deporte blanco y que desea seguir disputando la mayor cantidad de partidos que pueda.

“Supongo que hay grandes beneficios que el circuito te ofrece en cuestión de seguros y cobertura. Los necesito, así que ya que estamos, vamos a seguir jugando (risa tímida). Sigue siendo divertido jugar al tenis, aunque sin Serena ya no tanto. Está claro que la echo de menos. Jugar al tenis es algo que he hecho toda mi vida, y he alcanzado un nivel que muy pocos han conseguido. Seguir jugando es, en cierto modo, una muestra de gratitud y aprecio a todo lo que hecho”, expresó.

“He trabajado muy duro, al igual que el resto de jugadoras del circuito. Cuando trabajas duro, lo haces porque quieres obtener un resultado positivo. Por eso he trabajado tanto, no hay más”, agregó la estadounidense.

Estas declaraciones de Venus las realizó en una conferencia de prensa previa a su participación este lunes en Wimbledon, un campeonato que ganó ya en cinco oportunidades previas a lo largo de su carrera.

“Nunca se ha jugado a nivel profesional a los 50 años, así que si hay alguien que podría intentarlo, esa soy yo“, destacó sobre la posibilidad de su retiro.

Para finalizar Venus destacó que Wimbledon, competencia en la que jugará por primera vez desde el año 2017, es uno de sus campeonatos favoritos por toda la historia que ha logrado en sus gramas y además por lo que representa dentro del deporte blanco.

“Este torneo significa mucho para mí, los Grand Slams son los torneos que más significado tienen para mí, así que sería un privilegio poder jugar allí. Sin embargo, en este momento estoy completamente centrada en este torneo. El US Open aún queda muy lejos, si bien mi torneo de casa siempre es un torneo precioso para mí”, concluyó.

La hermana mayor de las Williams y exnúmero 1 del ranking mundial de la WTA se encuentra actualmente en la posición 554. Sin embargo, esto no ha generado que sus deseos de seguir jugando se apaguen.

