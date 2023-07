Manchester United se refuerza con una estrella del Chelsea en su búsqueda de conquistar la Premier League

El Manchester United se encuentra con el firme objetivo de poder conquistar la Premier League de Inglaterra y para eso han venido realizando una serie de movimientos con la finalidad de poder reforzar sus filas para la temporada 2023-24.

La más reciente de estas contrataciones fue la del centrocampista de 24 años y figura del Chelsea, Mason Mount, quien se despide del equipo luego de 18 años formando parte de sus filas en las que se forjó en las canteras del cuadro británico.

La información sobre este anuncio la realizó el propio Manchester United a través de su cuenta en la red social Twitter, donde le dieron la bienvenida a este jugador que llega a sus filas por la suma de $65 millones de dólares; el contrato de Mount lo vincula dentro de los ‘Red Devil’s’ hasta el 30 de junio de 2028 con opción a extender por un año más su pasantía dentro del equipo si ambas partes llegan a un acuerdo.

“El inglés de 24 años disputó 279 partidos a nivel clubes, registrando 58 goles y 53 asistencias. Durante su paso por Chelsea, el futbolista salió campeón de la Champions League en 2020/21 y ganó el premio al Jugador del Año en 2021/22”, dijo el equipo en su comunicado.

Luego de conocer la noticia, el nuevo portador de la dorsal ‘7’ (que antiguamente fue de Cristiano Ronaldo) se mostró bastante emotivo por abandonar el club con el que pasó 18 años de su vida. Sin embargo, aseguró que se encuentra bastante enfocado en apoyar al United en su nueva etapa para poder conquistar la Premier League.

“Nunca es fácil dejar el club en el que creciste, pero Manchester United me va a dar un nuevo y emocionante desafío para la siguiente fase de mi carrera. Habiendo competido contra ellos, sé que me estoy uniendo a un equipo fuerte, y no puedo esperar para ser parte de este grupo y guiarlo a ganar grandes títulos”, expresó.

“Todos pueden ver que el club dio grandes pasos bajo el mando de ten Hag. Después de conocer al entrenador y discutir sus planes, no puedo estar más entusiasmado por lo que viene, y estoy listo para trabajar duro. Soy enormemente ambicioso. Sé lo increíble que se siente ganar grandes títulos y lo que se necesita para hacerlo. Voy a dejar todo para experimentar eso de nuevo en Manchester United”, agregó.

Manchester United confiado en su papel

El director de fútbol del Manchester United, John Murtough, se mostró contento por la incorporación de este mediocampista que ha tenido un gran papel en el torneo inglés durante las últimas temporadas y confían en que pueda ser valioso para la plantilla.

“Mason es un jugador extremadamente inteligente y tiene cualidades técnicas fantásticas para aportarle al equipo. Hemos admirado su talento por mucho tiempo, así que estamos encantados de que haya elegido seguir su carrera aquí en Old Trafford”, destacó.

“Su estilo de juego y sus atributos son perfectos para este equipo, y todos creemos que solo va a mejorar trabajando con Ten Hag y su cuerpo técnico. Mason es un jugador de primer nivel, pero también tiene la habilidad de mejorar a los que están a su alrededor gracias a su inteligencia y conciencia táctica. Terminamos particularmente impresionados con su fuerte deseo de unirse a Manchester United y su hambre de gloria”, concluyó el directivo.

