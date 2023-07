“Tengo el mejor papá del mundo”: el tierno mensaje desde la cuenta de Pablo, el hijo de Anuel AA

Una nueva publicación se suma a la gran polémica que rodea a Anuel AA, Yailin ‘la más viral y Tekashi 6ix9ine, pero esta vez no es protagonizada desde la cuenta de ninguno de ellos tres, sino desde el perfil de Instagram de Pablo, el hijo mayor de Anuel AA.

“Papi estoy orgulloso de ti. Tengo al mejor papá del mundo. No es perfecto, pero me ama y me cuida”, es el mensaje que aparece en la publicación donde el pequeño aparece junto al cantante boricua.

Este post actualmente tiene la opción de dejar comentarios, restringida. De acuerdo a páginas de Instagram que habría logrado hacer captures a los mensajes los internautas habrían mostrado su molestia con esto.

¿Que pasa con Anuel AA?

En las últimas horas, Anuel AA ha sido acusado por Yailin ‘la más viral’ de haberla golpeado durante su embarazo y de haberse robado el dinero que la joven dominicana tenía a su nombre. Todo esto a través de publicaciones en las historias de su perfil de Instagram.

“Dile al mundo Ema, que me golpeabas embarazada. Nunca dije nada por mi niña, pero nunca pensé que ibas a bajar así de bajo”, dijo Yailin en principio.

Luego, contó la situación económica en la que se habría encontrado y que Anuel AA ignoró. “Deja de ponerte los papeles de buen padre. Sigue y voy a subir los mensajes. Yo embarazada y cuando parí ‘que necesito dinero para la renta, para los pampers para la niña, para la leche, para tuuuuu hija y tú y tu gente me ignoraban”, comentó Yailin.

Ante estas fuertes acusaciones, Anuel AA salió en su propia defensa y acusó a Yailin de ser una mentirosa.

“Usted siempre decía que hasta te ibas a dar tú misma para decir que era yo él que te daba y tratar de meterme preso. Jamás pensé que alguien cayera tan bajo o que tuvieras corazón para hacer eso o insinuar semejante mentira y barbaridad”, dijo el famoso artista en su Instagram.

Sigue leyendo: