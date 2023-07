Madre de una de las hijas de Anuel AA se ríe de Yailin ‘La más viral’ con una llamativa frase

Melissa Vallecilla es la madre de Gianella, una de las hijas del reguetonero Anuel AA, y usó su cuenta de la red social de la camarita para enviar un fuerte y claro mensaje, pues parece encontrarse disfrutando de los mensajes que se han estado diciendo entre el intérprete de ‘Más rica que ayer’, Yailin ‘la más viral’ y Tekashi 6ix9ine.

“Bueno, me tocará comprar más palomitas. Como que esta novela no tiene fin“, escribió en su perfil de Instagram.

Los usuarios de la red social de la camarita se mostraron un poco molestos por el mensaje que ella envió, tras considerar que ella no estaría en condiciones de opinar sobre la disputa que existe por el momento entre el puertorriqueño y la dominicana.

A su vez, le recordaron que en las redes sociales fue apodada como “4 horas” debido a la compleja historia que ella tiene con el padre de su pequeña, quien ya tiene un año de nacida, y al inicio él no la quería reconocer como tal, hecho por el que terminó siendo fuertemente criticado en las diversas plataformas.

El cantante Anuel AA tiene una hija con Melissa Vallecilla y otra con Yailin ‘La más viral’. / Foto: Mindy Small/Getty Images.

“Ella no tiene que hablar opinar nada con tanto que hablo ese hombre de ella y le negó a su hija mil besé”, “Y esta 4 horas quien la llamo ni deberías opinar para empezar, la dignidad no se compra, así que tú ni la conoces, por lo menos la bebe de Yailin es legítima nació en un matrimonio”, “La bebe qué culpa tiene de los errores de los padres”, “Esta chica no debería ni opinar y recordar todo lo que Anuel le dijo y ella misma dijo en una entrevista. Esas mujeres tienen poca memoria”, “Te encanta ponerte de alfombra de AA para que te siga humillando, 4 horas”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

