Filtran video de Yailin ‘la más viral’ embarazada, triste e incómoda estando con Anuel AA

El nombre de Yailin ‘la más viral’ y Anuel AA en los últimos días no han dejado de sonar por los recientes acontecimientos. El hecho se generó desde el momento en el que el puertorriqueño compartió una foto de su hija Cattleya, hecho que a ella le indignó debido a que no quería mostrar el rostro de su pequeña.

Desde entonces, ambos comenzaron a usar las redes sociales para manifestar hechos que se fueron registrando cuando estuvieron viviendo juntos como esposos. Recordemos que fue en junio de 2022 cuando los cantantes tomaron la determinación de casarse.

“Duele mucho, que te maltrate física y emocionalmente, estaba en la etapa más linda“, fue el mensaje que acompañó el contenido.

La cantante dominicana durante su embarazo no se limitó en salir a discotecas y compartir con su esposo, aunque en dicha ocasión aparentemente no la estaba pasando muy bien, pues varios quedaron impactados con sus expresiones faciales, debido a que reflejaba seriedad, tristeza e incomodidad frente a todos.

Internautas se pronuncian tras la situación

Los usuarios de la aplicación resaltaron que ella al inicio de la relación, con el padre de su pequeña, aprovechó de “burlarse” de lo que sucedió con Karol G, fue así como explicaron que lo que le terminó pasando fue el “karma”. Por ello, recomendaron no reírse de situaciones ajenas.

El puertorriqueño Anuel AA finalizó su relación sentimental con Karol G a mediados de 2021. / Foto: Steven Ferdman/Getty Images.

“Ella sabía cómo era Anuel, pero a uno lo ciega la plata”, “Cuando alguien construye su felicidad en base de lágrimas de otra persona termina de la misma manera”, “Pero a ella le gustaba reírse de la otra”, “Lo que mal empieza, mal termina”, “Por eso no debemos burlarnos del dolor ajeno porque no sabes por lo que vamos a pasar”, “Ella ya se veía cansada y por andarle cuidando el p… no disfrutó de su embarazo”, “Ahí se nota ella incómoda a veces uno enamorado permite muchas cosas, pero el amor no lastima te da vida y el malo no cambia”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Yailin acusó al reguetonero de golpearla embarazada

La madre de Cattleya usó su cuenta de Instagram para manifestar que el cantante supuestamente la llegó a golpear mientras estaba en estado de gestación. A su vez, declaró que prefirió en un principio mantenerse en silencio.

“Dile al mundo Ema, que me golpeabas embarazada. Nunca dije nada por mi niña, pero nunca pensé que ibas a bajar así de bajo”, comenzó escribiendo.

