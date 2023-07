Julián Gil se despide de “Siéntese Quién Pueda”, “pero no para siempre”

Julián Gil compartió en Instagram un video en el que explica la razón por la cual ha salido del programa de entretenimiento “Siéntese Quién Pueda“. El reconocido actor argentino afirmó que en estos momentos se encuentra en la Ciudad de México, porque está trabajando en un nuevo proyecto para el que lleva preparándose desde hace dos años.

Gil asegura que tomar la decisión no fue fácil, porque a diferencia de otros programas en el caso de “Siéntese Quién Pueda” surgió con él, es de alguna manera su bebé. Empezaron en UniMás y luego dieron el salto a Univison, en donde pueden verlo de lunes a viernes en el horario de la 1:00 PM / 12c.

En el video se le puede ver afectado, sus ojos incluso lacrimosos y tristes porque este programa lleva mucho de su esencia. Pero en esta nueva etapa desde luego que le da la bienvenida a Chiquibaby, quien a partir de esta semana se convierte en la conductora del show.

Amigos y compañeros del mundo del entretenimiento, así como fans del actor, han reaccionado a su video y a sus palabras con mensajes de apoyo y ánimo para la nueva aventura. Valeria Marín escribió lo siguiente: “Todo lo que tocas le das luz, no lo digo porque seas el dueño de mis quincenas… pero tú pasión, profesionalismo y entrega a tu trabajo y todo lo qué haces es de admirarse y copiarse! Todo el éxito Julián”.

Karla Gómez también comentó la publicación de Gil con estas palabras: “¡Así es mi Julián Gil! Un hijo que parimos todos con mucho mucho amor. Nos vas a hacer mucha falta, ver esa sonrisa entrar todos los días a darlo todo, claro que nos va a hacer falta. Agradezco que creímos y coincidimos toda la familia en el mismo sueño y sé que aún falta mucho camino por recorrer. ¡Te llevamos siempre! Que sigan los exitos, no puedo esperar a que anuncies lo que se viene. ❤️ Te mereces todo. “See you soon y ya no me hagas llorar”.

