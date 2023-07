“Quiero formar parte del resurgir del Barça”: El alemán Ilkay Gündogan fue presentado por el FC Barcelona

El alemán Ilkay Gündogan fue presentado este lunes como nuevo jugador del FC Barcelona con un contrato que durará dos temporadas. En la rueda de prensa posterior a la presentación, el mediocampista aseguró que una de las claves para tomar la decisión de dejar el Manchester City fue su rápida “conexión” con el entrenador Xavi Hernández.

“Me sentí muy a gusto desde el primer momento con Xavi. Él me expuso sus ideas claramente, cómo quería jugar, parecido a como he jugado en el City, porque le escuela de Xavi y Guardiola es la misma. Me habló con total sinceridad, y no fue tanto lo que me dijo sino cómo lo dijo. Fue muy directo y en su carácter vi reflejado el mío”, explicó en declaraciones recogidas por EFE.

Según el alemán de 32 años, al entrenador del Manchester City Pep Guardiola “le entristeció un poco” la noticia de su partida del equipo inglés, “pero intuyo que también estaba un poco feliz por mí y lo noté muy orgulloso, porque me iba al club del que él había sido jugador desde niño. Me deseó lo mejor para el futuro y me dijo que si algún día necesitaba consejo respecto al club o la ciudad o cualquier otra cosa, le llamara”.

Según declaró el alemán, una conversación con su excompañero en el Borussia Dortmund, el polaco Robert Lewandowski, fue clave para su firma con el club culé: “Después de un partido contra Polonia, me habló del club, de la ciudad, del estilo de vida que tenía en Barcelona, y pude ver cómo le brillaban los ojos, la felicidad que había en su rostro”.

“Quiero formar parte del resurgir del Barça”, aseguró el jugador de origen turco, que también cree que podrá apoyar con su “experiencia” al mejoramiento de talentos como Pedri y Gavi, “jugadores increíbles” con los que compartirá posición.

