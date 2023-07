Shakira presume sus momentos favoritos en Premios Juventud 2023

La cantante colombiana Shakira se convirtió en la gran ganadora de los Premios Juventud 2023, que se llevaron a cabo en el Coliseo de Puerto Rico. La artista recibió un total de 8 premios por su música y también fue galardonada con el reconocimiento de Agente de Cambio.

Este premio se le otorgó por su labor en la “Fundación Pies Descalzos”, una organización sin fines de lucro que busca mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes más desfavorecidos de Colombia.

A través de su cuenta de Instagram, Shakira compartió una serie de fotos que muestran algunos momentos que vivió durante los Premios Juventud 2023. En las imágenes se le ve posando con su impresionante traje rojo, el cual resaltaba su belleza y elegancia.

Además de las fotos en solitario, Shakira también publicó algunas imágenes junto a sus hijos y la famosa cantante cubana-estadounidense Camila Cabello, quien lució un espectacular vestido negro.

Shakira brevemente escribió un mensaje para agradecer a los premios por todo lo vivido en esa gran noche donde la música fue la gran ganadora. “Moments to remember! Gracias @premiosjuventud!”, dijo la nacida en Barranquilla.

Sin duda alguna, los Premios Juventud 2023 fueron una noche llena de emociones para Shakira y sus fans. La artista demostró una vez más por qué es una de las artistas más importantes y queridas del mundo, no solo por su música, sino también por su compromiso social y su gran corazón.

Shakira es una Agente de Cambio

Shakira fue premiada con el reconocimiento de Agente de Cambio por la labor con su fundación en territorios abandonados en Colombina.

Cuando la artista subió al escenario a recibir este premio que honra a su labor social dio un emotivo discurso en el que resaltó varios aspectos importantes que ella defiende y cada día lucha por mejorar.

“Gracias por este honor. Este reconocimiento es imposible recibirlo sin compartirlo con nuestro increíble equipo de la nuestra fundación pies descalzos y Patricia Sierra, su directora, quienes trabajan incansablemente cada día por transformar nuestras comunidades más vulnerables en Colombia. Esto también es para ustedes”, dijo en comienzo.

“Vivimos en un mundo ambiguo, rodeados de buena música, de belleza, de bailes de Tik Tok, selfies con filtro, pero hay realidades que no se pueden filtrar ni maquillar. Hay lugares en los que la gente que nace podre muere pobre porque no tienen muchos la oportunidad de recibir una educación de calidad, lugares donde es difícil de creer todavía se discrimina a la gente por sus preferencias sexuales, por el color de la piel o por su clase social. Es un mundo imperfecto, pero que por suerte está en constante cambio y eso es una verdad que no se puede desperdiciar”, expresó la colombiana también.

Sigue leyendo: