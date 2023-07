Shakira arrasa con sensual baile y su bikinazo se roba la atención

La cantante Shakira este fin de semana compartió nuevo contenido en las historias de la red social de la camarita, donde cuenta con más de 87 millones de seguidores, y es que dejó a más de uno con la boca abierta tras mostrarse bastante divertida en la mencionada plataforma.

La barranquillera de 46 años aprovechó uno de los filtros que tiene en la aplicación y que está en la onda de su más reciente tema musical que grabó junto a Manuel Turizo, se trata de ‘Copa Vacía’ donde ella se convierte en una sirena y todo su aspecto físico pasa a ser transformado.

La intérprete de ‘Acróstico’ cambió su apariencia con el filtro que usó, y es que hasta el color de su cabello se puso tal como aparece en el video, mientras que en la parte de atrás se le ve una cola, todo con el objetivo de invitarlos a que sigan escuchando el tema que tiene solamente tres semanas de haber sido estrenado.

A su vez, se robó los suspiros con un traje de baño marrón con el que salió cantando, hecho que sin duda atrajo la atención de más de uno, al tiempo que ella aprovechó para darse algunos toques en su retaguardia mientras permanece con una mirada pícara.

“Siempre estás ocupado con tanto negocio

Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio

Relájate aquí, en el sofá, y dame tu atención

Oh, oh-oh-oh



No hay que ser poeta pa’ endulzarme el oído

Suelta el teléfono, usa tu mano conmigo

Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo

Oh

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía, ah”, fue parte de la letra de la canción que estuvo interpretando en el video que compartió con sus fanáticos.

‘Copa Vacía’ de Shakira junto a Manuel Turizo

