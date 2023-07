Rusia le advierte a Ucrania que tomará acciones por los ataques a Moscú y la península de Crimea

Las autoridades de Rusia advirtieron a Ucrania que uso “métodos terroristas” para realizar una serie de ataques con drones contra Moscú y poblados en la península de Crimea, que no causaron víctimas mortales. En medio de estas palabras, el Kremlin advirtió que ejecutará varias medidas drásticas como respuesta por los bombardeos, luego de que los ucranianos fueran atacados el fin de semana con bombas de racimo.

Los delegados diplomáticos de Rusia condenaron firmemente este nuevo “crimen del régimen de Kiev“, que pudo ser una respuesta contra varios ataques que han tenido en regiones como Odesa, Donetsk y el Donbas, por lo que Rusia hizo un llamado los organismos internacionales a darle a estas acciones por parte de los ucranianos la valoración que se merece.

“Valoramos lo acontecido como un nuevo empleo de métodos terroristas por la jefatura político-militar de Ucrania e intimidación de la población civil”, denunció en una declaración el Ministerio de Exteriores de Rusia.

Así amanece #Moscu:



Drones desconocidos atacaron el edificio del Ministerio de Defensa en Moscú.



Un vehículo aéreo no tripulado también cayó cerca de una de las instituciones del GRU del Ministerio de Defensa ruso, que se dedica a los ciberataques.



Otro de los drones kamikaze… pic.twitter.com/w380mfDjnZ — Noticias de Ucrania 24 horas (@UKR_token) July 24, 2023

La declaración de las autoridades rusas hecha tras los ataques con aviones no tripulados subraya que Ucrania no solo asumió la responsabilidad, sino que amenazó al Kremlin con que continuarán y serán más frecuentes los ataques dentro del territorio de la Federación de Rusia.

“Detrás de la descaradas acciones de los neonazis ucranianos se encuentra el propósito de Occidente de agravar la situación“, indicó Moscú.

Rusia cumplió su amenaza

Las tropas del Ejécito de Rusia atacaron esta mañana con bombas de racimo la ciudad de Chasiv Yar en la región de Donetsk, al este de Ucrania. El jefe de la administración militar regional, Pavlo Kirilenko informó que en medio de este ataque destruyeron un centro de ayuda humanitaria y médica.

Hace dos semanas, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que la entrega de bombas de racimo estadounidenses a Ucrania es, y será, considerada como un delito por parte de las autoridades del gobierno de Rusia.

Las autoridades de Moscú aseguraron que si Kiev usa las controvertidas bombas de racimo, el Kremlin no dudará en usarlas también. “Hasta ahora no lo hemos hecho, no las hemos utilizado, y no hemos tenido tanta necesidad“, afirmó Putin en una entrevista para los medios rusos.

Con información de EFE

Sigue leyendo: