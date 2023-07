Ilkay Gündogan pone a temblar a los rivales del FC Barcelona: “Estoy aquí para ganar la Liga, la Copa y la Champions”

El mediocampista y fichaje estelar del FC Barcelona para las próximas temporadas, Ilkay Gündogan, se mostró bastante enfocado en poder conquistar todos los títulos que pueda con su nuevo equipo para la venidera temporada de La Liga de España y aún más importante poder levantar nuevamente el trofeo de la Champions League que viene de ganar con el Manchester United de la Premier League.

Gündogan viene de conquistar un triplete histórico con el equipo dirigido por el español Pep Guardiola al ganar la Premier League, la Copa y la Champions League, por lo que considera que tiene todas las cualidades para apoyar al planteamiento del entrenador Xavi Hernández y así poder obtener los resultados esperados en cada una de las competencias en las que participarán para vencer a sus rivales y levantar trofeos.

Estas declaraciones las realizó el jugador durante una entrevista ofrecida a Mundo Deportivo y a Sport, donde el principal fichaje de los blaugrana en este mercado de fichajes aseguró que uno de sus más grandes sueños ha sido siempre el poder jugar con el Barcelona, algo que es posible gracias al interés de Xavi Hernández en su desempeño dentro del campo de juego.

“No se puede decir que no al Barça. Desde que soy pequeño, he soñado con jugar en este equipo. Además, vi el potencial de la plantilla, lo que Xavi empezó… y sólo puede ir a mejor, mejor y mejor”, expresó Gündogan en el inicio de sus declaraciones.

“Estoy aquí para ganar la Liga, la Copa y la Champions. Estoy muy motivado y he venido aquí para demostrarme a mí mismo que aún valgo pese a tener 32 años. El reto no va a ser fácil, pero me gustan los retos difíciles. He venido para disfrutar y sobretodo a ganar. Creo que podemos ganar la Champions. Hay calidad, pero no sólo se necesita calidad, se necesita mentalidad, consistencia y a veces un poco de suerte”, agregó.

Gündogan también enfatizó que se siente bastante cómodo con el esquema de juego que implementa Xavi Hernández, debido a que es bastante similar al de Pep Guardiola al provenir del FC Barcelona, por lo que consideró que no ha sentido un fuerte choque con el planteamiento de juego que posee.

“Es la misma escuela. Pep tuvo una influencia en Xavi y su juego. Muchas de las cosas que hacemos aquí son similares a las que hacíamos en el City… y eso me da también una ventaja, será más fácil adaptarme”, resaltó.

Para finalizar, el mediocampista aseguró que se siente bastante contento de poder formar parte del mismo equipo que Pedri; sostuvo que lo considera una de las grandes promesas del deporte en la actualidad y que tiene muchas cualidades que ofrecer para el equipo.

“Había un jugador con el que estaba ansioso por jugar y es Pedri. Creo que es un gran talento, es tan joven y al mismo tiempo tan bueno. Tiene tanto potencial”, concluyó.

