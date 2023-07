Autoridades limpian el Río Bravo en medio del flujo migratorio que atraviesa Ciudad Juárez

La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) inició esta semana maniobras de limpieza y destaponamiento del Río Bravo en la ciudad fronteriza Ciudad Juárez, debido al creciente flujo migratorio en la zona, lo que ocasionó que la cantidad de basura en el cruce fronterizo sea de preocupación de las autoridades locales.

Aunque se retiró la basura del lecho del río, la basura de las orillas del río quedó intacta. De acuerdo Daniel Delgadillo, ambientalista del Frente en Defensa de El Chamizal, dice que hay un gran impacto de la basura causada por la ola migrante en la poca flora y fauna, y que la limpieza que realiza la CILA y la Comisión Nacional de Agua (Conagua) no es suficiente.

“El olor es fétido, hay una fauna y flora a lo largo del río que se ve impactada con estas aguas contaminadas. Es una acumulación de basura, bolsas, cobijas, ropa vieja, y excremento de los migrantes que han venido a agravar el problema y no hay quien venga y limpie”, señaló Delgadillo Díaz a la agencia de noticias EFE.

El activista ambiental agregó que el Gobierno no les está dando a los migrantes la atención que merecen como seres humanos y la contaminación del río es una consecuencia de esa falta de atención. “Yo no le echo la culpa a los migrantes, creo que los responsables son las autoridades que deberían darles un albergue cercano al río para que puedan hacer sus trámites, no se trata de satanizarlos, son víctimas“, afirmó.

Una familia de inmigrantes cruza el Río Bravo para llegar a El Paso, en Texas. Crédito: HERIKA MARTINEZ | AFP / Getty Images

Las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportaron que las detenciones en la frontera sur de Estados Unidos disminuyeron en junio, en comparación al mismo periodo en el año 2021. Los funcionarios fronterizos tuvieron 144,571 encuentros con migrantes en la frontera durante el mes de junio, lo que representa una disminución de 43% al compararlo con los encuentros en el mes de mayo con un total 206,702.

De acuerdo a las autoridades, los encuentros con inmigrantes ilegales en los puertos de entrada aumentaron de un mes a otro, una señal de que los esfuerzos de la administración del presidente Joe Biden para dirigir a los migrantes hacia los puertos de entrada están funcionando.

Por su parte, el padre Francisco Javier Bueno, director de la Casa del Migrante en Ciudad Juárez, señaló este miércoles que no se puede hablar de una crisis migratoria, sino de una realidad migratoria que exige una coordinación entre Gobierno y los grupos humanitarios de la frontera Sur de Estados Unidos.

Migrantes desafían filosa alambrada instalada en frontera norte para pedir asilo en EE.UU. Crédito: Luis Torres | EFE

Este comentario ocurre dos meses después del fin del Título 42, lo que ha ocasionado que la cantidad de migrantes en tránsito en Ciudad Juárez, al norte de México, se ha reducido de 25,000 a 5,000 inmigrantes, aunque hay señales de un retorno a la normalidad en la frontera.

Al mismo tiempo, presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el flujo de inmigrantes que atraviesan en el país para llegar a la frontera Sur de Estados Unidos en los últimos meses. De acuerdo con las cifras del gobierno mexicano, y hasta el mes de mayo, registraron 200,000 personas deportadas, mientras en junio estuvo por debajo de las 150,000 inmigrantes.

Con información de EFE

