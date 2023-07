Cifras de migrantes en el Darién superan en seis meses al total registrado en el año 2022

El gobierno de Panamá informó este lunes que tan solo en el transcurso de este año han cruzado por la Selva del Darién un n total de 248,901 migrantes, una cifra histórica que supera la cantidad récord de transeúntes que atravesaron esa frontera durante todo el año pasado.

La ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Janaina Tewaney dijo en mayoa durante una entrevista para la agencia de noticias EFE que desde las autoridades migratorias preven a 400,000 personas crucen la selva del Darién y las fronteras de su territorio. Eso pone a Panamá en alertada debido a que este flujo podría rebasar sus capacidades.

“Lamentablemente, el día de hoy se rompió el récord del total, que había sido inédito del 2022. En 2022 ingresaron a Panamá 248.284 personas, que al día de hoy se bate lamentablemente ese récord con 248.901 personas”, dijo a EFE la subdirectora de Migración de Panamá, María Isabel Saravia.

El número anunciado por la subdirectora de Migración de Panamá es el mayor desde que hay registros: en 2021 atravesaron la selva del Darién 133,726 personas; 6,465 en 2020; 22,102 en 2019; 9,222 en 2018; 6,780 en 2017; 30,055 en 2016 y 29,289 en 2015, cuando hubo una entrada masiva de cubanos.

Miles de personas cruzan el Darién cada año en su travesía hacia EE.UU. Crédito: John Moore | Getty Images

Además, el reporte del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá destaca que, desde el 1 de enero de 2023 hasta este lunes, cruzaron por el Darién 248,901 migrantes, de los cuales la mayoría son venezolanos, con 136,650, seguidos de los ecuatorianos, con 34,357, los haitianos, con 34,082, los colombianos con 8,183 y los indios 3,299.

La subdirectora de Migración recalcó una vez más que el Darién no es una ruta, ni debería ser utilizada regularmente, ya que cruzar por ella representa un grave peligro. “La forma que se someten las personas al crimen organizado desde Colombia hacia Panamá no es humano no es justo para los niños”, dijo Saravia.

Con información de EFE

Sigue leyendo: