Definidos los clasificados para los Octavos de Final de la Leagues Cup

La ronda de los Dieciseisavos de Final de la Leagues Cup ha terminado y finalmente se conocen los equipos que formarán parte de los Octavos de Final de esta competencia que reúne a los clubes de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX en un mismo escenario y que justamente se ha venido realizando en los Estados Unidos.

Esta nueva etapa en la que se encuentran los mejores 16 equipos de la competencia (5 de la Liga MX y 11 de la MLS) se llevará a cabo a partir de este domingo 6 de agosto hasta el martes 8 de agosto para que todos los equipos cumplan con los lineamientos fijados por la organización del torneo.

El Dallas FC fue el primer clasificado a los Octavos de Final luego de superar 2-1 al Mazatlán FC gracias a los goles de Alan Velasco y Eugene Ansah. Uno de los duelos más impresionantes de los dieciseisavos fue la goleada 6-1 de Los Ángeles FC ante el FC Juárez, encuentro en el que el mexicano Carlos Vela marcó un doblete.

El cierre de la ronda de los mejores 32 del campeonato culminó con los partidos protagonizados por los clubes mexicanos Rayados de Monterrey y los Tigres de la UANL, quienes consiguieron una cómoda victoria y aseguraron la celebración de un Clásico Regio en el torneo binacional.

Partidos de los Octavos de Final de la Leagues Cup:

FC Dallas vs. Inter Miami, en el Toyota Park Stadium

Houston Dynamo vs. Charlotte FC en el Shell Energy Stadium.

LAFC vs. Real Salt Lake, en el BMO Stadium.

Querétaro vs. New England Revolution en el Gillette Stadium.

Philadelphia vs. New York Red Bull, en el Subaru Park.

América vs. Nashville SC, GEODIS Park.

Toluca vs. Minnesota United, Allianz Field.

Monterrey vs. Tigres, Shell Energy Stadium.

