Trump celebra la victoria de De la Espriella en Colombia: “Él ganó, ¡GRANDE!”

El presidente Donald Trump celebró este domingo la victoria del derechista Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia, tras la divulgación de los resultados preliminares del escrutinio con el 99,98 % de las mesas contabilizadas.

A través de su red Truth Social, Trump reaccionó al triunfo con un mensaje breve en el que escribió: “Él ganó, ¡GRANDE!”, en referencia a la victoria del candidato del movimiento Defensores de la Patria frente al aspirante de izquierda Iván Cepeda.

Antes de la confirmación oficial del resultado, el propio De la Espriella aseguró haber hablado con Trump, quien le trasladó su “apoyo y reconocimiento” tras la jornada electoral.

La victoria de De la Espriella también fue saludada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien sostuvo una conversación telefónica con el mandatario electo. Ambos expresaron su intención de “trabajar estrechamente” en temas de seguridad regional, lucha contra la migración irregular hacia Estados Unidos y fortalecimiento de las relaciones económicas.

Según el conteo preliminar, De la Espriella obtuvo 12,9 millones de votos (49,66 %), frente a los 12,7 millones (48,70 %) de Cepeda, en una de las contiendas más ajustadas de los últimos procesos electorales en el país.

Otro funcionario del gobierno de Trump que se pronunció fue el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien aseguró en su red social X que “días más brillantes esperan a los colombianos, y una Colombia próspera beneficia a Estados Unidos, al Hemisferio Occidental y al mundo entero”.

Alianza a la vista

Durante la campaña, el candidato colombiano había sido destacado por Trump como un líder “inteligente, fuerte y decidido”, con capacidad para impulsar el crecimiento económico, el empleo y políticas de seguridad basadas en el combate al crimen organizado y el narcotráfico.

De la Espriella ha defendido una relación estrecha con Washington, al que considera un aliado “determinante” en la lucha contra el narcoterrorismo y la violencia en Colombia. También ha prometido reforzar los vínculos comerciales con Estados Unidos en caso de llegar al poder.

El triunfo del dirigente colombiano ha sido interpretado por el entorno de Trump como una señal de rechazo a lo que el mandatario estadounidense denomina “la izquierda radical”, representada en esta elección por Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y del presidente saliente Gustavo Petro.

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