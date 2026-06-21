Concejal de Nueva Jersey que admitió haber cometido asesinatos en el pasado fue arrestado por extorsión

John Alite, un concejal de Nueva Jersey que en el pasado reconoció haber participado en múltiples asesinatos como integrante de la mafia, fue arrestado y acusado de extorsión, usura y otros delitos, informaron las autoridades estatales.

Alite, de 63 años y miembro del concejo municipal de Englishtown, enfrenta varios cargos relacionados con un presunto esquema de préstamos ilegales mediante el cual habría exigido pagos con intereses superiores a los permitidos por la ley y amenazado con actos de violencia a quienes no cumplieran con las obligaciones, reseñó CBS News.

La Fiscalía General de Nueva Jersey señaló en un comunicado que Alite también habría utilizado su empresa, Straightened-Out Entertainment, Inc., para promover las actividades investigadas.

“Estas detenciones son el resultado de una rigurosa labor de investigación y de la estrecha colaboración entre la División de Justicia Penal y la Policía Estatal de Nueva Jersey”, afirmó la fiscal general Jennifer Davenport, citada por el medio.

La funcionaria agregó que las autoridades buscarán responsabilizar a quienes operen negocios de manera fraudulenta o ilegal.

Un pasado ligado a la familia Gambino

Alite, estadounidense de origen albanés y criado en Queens, ha sido durante décadas una figura conocida por sus vínculos con el crimen organizado. Fue considerado uno de los principales colaboradores de la familia criminal Gambino y un hombre cercano al círculo de John Gotti, uno de los mafiosos más notorios de Nueva York.

En una entrevista concedida a CBS News en 2015, Alite habló sobre su pasado criminal y aseguró haber cometido 15 asesinatos, además de haber disparado contra entre 30 y 40 personas y agredido a más de un centenar con bates de béisbol y tubos metálicos.

Durante esa conversación describió uno de los homicidios que, según afirmó, ejecutó por encargo. Tras relatar que disparó varias veces contra la víctima, dijo que después continuó con su rutina como si nada hubiera ocurrido.

Alite pasó más de 14 años en prisión entre Estados Unidos y Brasil. Tras recuperar la libertad, aseguró haber roto definitivamente con la mafia y comenzó a participar en actividades públicas enfocadas en compartir su experiencia y advertir sobre las consecuencias de la vida criminal.

De exmafioso a funcionario público

Después de abandonar el mundo del crimen organizado, Alite lanzó el pódcast Catch Me On The Run, en el que relataba episodios de su vida como miembro de la mafia y su etapa como fugitivo de las autoridades federales.

También participó en documentales y publicaciones sobre el crimen organizado en Estados Unidos.

En mayo de 2025 fue nombrado concejal de Englishtown por el alcalde Daniel Francisco. En declaraciones recogidas entonces por The Guardian, explicó que había decidido involucrarse en la política para ayudar a la comunidad, motivado en parte por la muerte de su hija debido a una sobredosis de fentanilo.

“Ya no soy un criminal. Mi misión es hacer las cosas bien”, afirmó en ese entonces.

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