Inter Miami despidió al portero que cuestionó la capacidad del club para fichar a Messi

El Inter Miami ha dejado saber que no está dispuesto a tener jugadores que no crean en el proyecto deportivo que ha iniciado con Leo Messi, como es el caso del portero Nick Marsman, a quien ha despedido por unas declaraciones que realizó hace algunos meses en las que dudó que el equipo tuviera la capacidad para fichar al astro argentino.

Hace un par de meses Marsman concedió una entrevista a la cadena ESPN, en aquel momento todavía se rumoreaba con la posibilidad de que el equipo ‘Rosado’ pudiera fichar a ‘La Pulga’, sin embargo, el jugador afirmó que el club “no estaba listo” para realizar un movimiento de ese calibre puesto que el estadio estaba “sin seguridad”.

“Personalmente creo que el club no está listo para la llegada de Messi. Tenemos un estadio temporal, la gente puede meterse a la cancha, vamos al estadio sin seguridad. Ojalá que venga, pero creo que no estamos listos”, expresó en su momento el ahora ex guardameta del equipo de Florida.

Nick Marsman fue despedido por el Inter Miami tras polémicas declaraciones en las que cuestionó que el club pudiera fichar a Leo Messi. Foto: Michael Reaves/Getty Images.

Finalmente el Inter Miami logró fichar a Leo Messi y hasta el momento, todo les ha funcionado muy bien, desde la seguridad del jugador, pasando por el impacto que este ha generado en la ciudad y llegado al ámbito deportivo donde ha ganado cuatro juegos consecutivos en la Leagues Cup para meterse en los cuartos de final. En todos ello el argentino ha anotado gol.

Pero más allá de todo el trabajo que se ha hecho tras la llegada del capitán de la selección Argentina, el club ha hecho saber que no se olvida de sus detractores y que prefiere tenerlos lejos, por lo que ha decidido rescindir el contrato de Nick Marsman.

“Inter Miami CF anunció que ha ejercido su rescisión del Cargo por Presupuesto Salarial del contrato de la Major League Soccer (MLS) del arquero Nick Marsman“, expresó el club a través de un comunicado emitido el viernes.

