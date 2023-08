Acusan en California a mujer que aparece en video jalando, golpeando y rociando con gas pimienta a vendedora de tacos en calle de Los Ángeles

Las autoridades en California acusaron criminalmente a la mujer de Bakersfield que aparece en un video agrediendo a una vendedora de tacos en una calle de Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó esta semana que Renee Latrice Hines, de 36 años, enfrenta cargos de agresión con un arma mortal.

A la mujer se le impuso una fianza de $30,000 dólares.

Los hechos se reportaron el 6 de agosto entrada la tarde. Ese día, Hines fue grabada mientras atacaba a Joanna Vásquez en su puesto de tacos ubicado en Grandee Ave. y 103rd St. La sospechosa no solo golpeó a la vendedora callejera, también la roció con gas pimienta.

Cuando la agresora se percató de que la estaban grabando, le lanzó un rótulo a la persona que la captaba en imágenes. Seguidamente, huyó en un vehículo Lexus púrpura del 2007. Vásquez, una de las propietarias de Tacos Ortiz, tuvo que recibir tratamiento por las heridas.

“Cuando ella terminó de rociarme, empezó a tirar todo, luego me agarró y empezó a golpearme“, describió la víctima a KTLA. “Ella me jaló el pelo y luego me golpeó en los hombros. Me golpeó en la cara. Ella se descargó conmigo y luego me dejó ir”, añadió la mexicana.

La disputa inició después de que la clienta supuestamente se negara a pagar por la comida que ordenó.

Personal de la taquería ambulante compartió imágenes del ataque en Instagram la tarde del lunes, lo que provocó que el incidente se popularizara en redes.

En una de las grabaciones, la mujer sale del auto y aparenta lanzarle una botella a uno de los propietarios.

La mujer procede a acercarse a una mesa y agarra a Vázquez por la camiseta en un intento por arrastrarla del puesto.

Seguidamente, la abusadora golpea a la vendedora con su brazo izquierdo y le grita obscenidades.

El otro encargado corre hacia el auto de la fémina para grabar la placa con la licencia. La sospechosa responde agarrando un rótulo del negocio y se lo lanza.

La presunta abusadora perdió su empleo en la empresa de cadena de suministro global

Simplified Labor Staff Solutions donde laboraba como contratista.