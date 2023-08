El liderazgo transformador comienza por uno mismo

Tengo una confesión que hacer. Cuando apenas iniciaba con mi emprendimiento, me equivoqué muchas veces. Cientos de veces tuve que aprender de mis fracasos y levantarme después de caer, pero nunca me rendí. Me forjé como líder a base de moretones, raspones y una terquedad que se alimentaba del orgullo que no me dejaba tirar la toalla.

Para ser un líder exitoso, se necesitan dos cosas: un equipo fuerte y comprometido; y un liderazgo ejemplar capaz de crear espacios de innovación, de antifragilidad e impulsar la fidelización y el compromiso de los colaboradores.

El problema es que el índice de insatisfacción laboral en México supera el 33% de los colaboradores, mientras que el 45% de la media internacional indicó que dejarían sus empleos por mejores oportunidades.

De acuerdo con Ángeles Ojkeda, CEO de AO Headhunter, los colaboradores buscan más que un trabajo, quieren un propósito, crecimiento y realización. Esto solo refleja que los líderes estamos fallando en nuestra misión; y en crear espacios donde el equipo pueda desarrollarse profesionalmente, innovar y sentirse plenos.

¿Cómo podemos mejorar nuestras habilidades de liderazgo, así como retener y reforzar el compromiso de los colaboradores?

Los líderes no se pueden limitar a incrementar el salario, cada vez que los colaboradores están perdiendo el compromiso. Esa es una solución parcial, que no resuelve nada a largo plazo. Lo que se debe hacer es trabajar en uno mismo para posicionarse como líderes e inspirar confianza y motivación. Para ello se debe trabajar en:

1) Auto-consciencia: Los buenos líderes empiezan con uno mismo. Si no se puede liderar la vida personal, gestionar el tiempo, los hábitos, las emociones, menos se podrá liderar a un equipo.

2) Aceptación: Adquirir una actitud abierta y empática, en lugar de ser impositivos, ayuda a ser aceptados y seguidos por los colaboradores.

3) Resultados: Un verdadero jefe de cabeza no es individualista, se debe liderar con el ejemplo y procurar que los resultados y el reconocimiento los obtenga el equipo. Esto es la base de la motivación.

Es tiempo de revolucionar nuestra forma de liderar. Para lograrlo, debemos comenzar por mirarnos a nosotros mismos, nuestro mindset y energía y lo que estamos proyectando al equipo. Aprende a ser un líder ejemplar con mi programa MML. ¡Es hora de liderar el cambio!

* Adriana Gallardo es conferencista internacional, autora y líder del emporio Adriana’s Insurance. Business y Life Coach, autora y productora. Creadora de “Chingona Circle”, un grupo que empodera a la mujer y de la serie de conferencias “Empodérate”, que ayudan a emprendedores y dueños de negocio a alcanzar sus metas. Vive en California. IG @adrianagallardo1