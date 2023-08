“¡No volverás a jugar!”: Las fuertes palabras que el presidente del PSG le habría dicho a Kylian Mbappé en medio de las tensiones entre el equipo y el jugador

Aunque parece que las relaciones entre el francés Kylian Mbappé y el París Saint-Germain se han ido suavizando, han sido meses de incertidumbre sobre el futuro de la estrella en el Parque de los Príncipes.

El PSG visitará al Toulouse por la segunda fecha de la Ligue 1 en el que será el estreno de Mbappé en la temporada 2023-2024 de la Ligue, luego que la estrella francesa fuera reincorporada a los entrenamientos del primer equipo a inicios de semana. Pero las negociaciones con el presidente del PSG Nasser Al-Khelaïfi no fluyeron de la mejor manera.

Según reportó L’Equipe en las últimas horas, en medio de las tensiones entre Mbappé y el PSG, el jugador y el presidente Al-Khelaïfi habrían tenido una airada discusión el pasado martes 8 de agosto, en el que la relación casi vuela por los aires.

“¡Ya verás! ¡No volverás a jugar! ¡No nos rendiremos!” le habría dicho el catarí al francés. “¿Que voy a ver? Pero, ¿qué voy a ver? ¡Serás el único presidente que no me hará jugar!”, habría respondido Mbappé según L’equipe.

Lo cierto es que fueron momentos oscuros para Mbappé y el PSG, luego de quedarse fuera de la gira del equipo en Japón y de los entrenamientos con el resto de la plantilla.

Según declararon fuentes al mismo diario francés, el delantero de 24 años fue recibido en los entrenamientos tras unas palabras del presidente del PSG y el equipo le habría dado pequeñas palmadas en su cabeza cuando saltó al césped del centro deportivo de Poissy “para demostrar que volvía a ser parte de la familia”.

“A Kylian lo he visto perfecto, como en los entrenamientos, con muchas ganas y buen ánimo (…) Para un entrenador contar con un jugador de la categoría de Kylian no te voy a decir que no estoy encantado. Evidentemente, no sólo por lo que aporta a nivel de futbolístico, sino también por lo que aporta por su personalidad. Estamos hablando de un jugador de clase top mundial” dijo Luis Enrique en la conferencia de prensa previa al encuentro recogida por ESPN.

