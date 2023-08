Los 25 juguetes de Walmart para Navidad que cuestan menos de $25 dólares

Walmart presentó su lista de mejores juguetes para 2023, que incluyen una selección de regalos por menos de $25 dólares, para que los padres de familia ahorren en esta temporada navideña caracterizada por la alta inflación.

La lista de los mejores juguetes de 2023 de Walmart celebra los 55 juguetes más buscados de este año para niños de todas las edades y 25 de ellos cuestan menos de $25 dólares.

“La temporada navideña está a la vuelta de la esquina y Walmart está listo para ayudar a nuestros clientes a planificar con anticipación y ahorrar aún más para todos los niños en su lista”, dijo Brittany Smith, vicepresidenta de mercadeo y juguetes de Walmart EE.UU.

“Este año, las familias no tendrán que verificar los precios dos veces, ya que más de 25 de los juguetes que encabezan la lista cuestan menos de $25 dólares”, agregó Smith.

Walmart dice que la lista de este año se ha vuelto más relevante que nunca, porque los consumidores continúan expresando interés en juguetes que ofrecen un valor de juego más profundo, fomentan el aprendizaje creativo y emocional y se enfocan en los principales momentos de entretenimiento y cultura pop.

Mejores juguetes de 2023 de Walmart, que cuestan menos de $25 dólares:

· Peluches Smashlings $5.97

· Trituradoras de alcantarillado TMNT, $7.97

· Trolls 3 Band Together Hair Pops, $9.97

· Nerf Elite Junior Flyer, $9.97

· UNO Show ‘Em No Mercy, $9.97

· ¡Hazlo estallar! Juego sensorial Go Bubble Popping, $12.97

· Mono Bebé Interactivo Fingerlings, $14.88

· X-Shot locura Berzerko, $14.97

· Paquete de figuras de batalla de Pokémon Pikachu y Charizard $14.97

· La figura de acción de 2.5 pulgadas de la película Super Mario Bros. con Pull Back Racer, $14.97

· Droidables de Star Wars, $14.97

· Peluche coleccionable pequeño Fluffie Stuffiez, $14.97

· Muñecas mágicas Mixies Pixlings, $17.97

· Juego de palabras Tapple, $19.82

· Juego de mesa Monopoly Chance, $19.82

· Monkey See, juego de caca de mono, $19.82

· Malvavisco de 10”-14”, $19.97

· Nerf Elite 2.0 Eaglepoint RD-8 Blaster, $19.97

· Nerf DinoSquad Stego-Duo Blasters Paquete de 2, $19.97

· Paw Patrol Skye Premium Peluche, $19.97

· Peluche azul parlante de 13″, $19.97

· Marvel Spider-Man Super Web Slinger Juego de rol, $19.97

· Figuras de control remoto de medio tubo de las Tortugas Ninja mutantes adolescentes, $19.97

· Muñecas de moda Monster High, $24.94

· Lego Speed Champions 2 Fast 2 Furious Nissan Skyline GT-R, $24.97

La lista incluye juguetes inspirados en las películas estrenadas este año, desde “Barbie” hasta “The PAW Patrol Movie”.

· Real Fx Baby T Rex Dinosaurio Animatronic, $59.00

· Lego Star Wars Executor Súper Destructor Estelar, $70.00

· Bicicleta Spiderman o Frozen de Disney de 16″, $98.00

· Disney Wish Toys (Disponible el 1/10)

· Coche chocador de 6 V, $119.00

· Barbie Roller Doll, $24.97

· Máscara transformadora 2 en 1 de la película El origen de las bestias $29.97.

Para más detalles sobre los juguetes disponibles en Walmart en 2023, ingrese aquí.

