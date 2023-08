Cómo lanzar una moneda al aire te puede llevar a tomar mejores decisiones

Si eres como yo, es posible que experimentes una leve parálisis de análisis al elegir qué pedir de un extenso menú.

Soy tan indeciso que a menudo el camarero tiene que regresar unos minutos después de tomar el pedido de los demás para finalmente escuchar el mío.

Muchas de las opciones parecen buenas, pero al intentar asegurarme de seleccionar lo mejor de lo mejor, corro el riesgo de perderme algo por completo.

Incluso antes de que internet trajera opciones de consumo sin precedentes directamente a nuestros hogares y a los teléfonos en las palmas de nuestras manos, la elección fue vista durante mucho tiempo como la fuerza impulsora del capitalismo.

La capacidad de los consumidores para elegir entre proveedores de productos y servicios que compiten entre sí dicta qué empresas prosperan y cuáles mueren, o al menos eso es lo que se cree desde hace mucho tiempo.

El entorno competitivo generado por la libre elección de los consumidores supuestamente impulsa la innovación y la eficiencia, brindando una mejor experiencia general al consumidor.

Sin embargo, teóricos más recientes han sugerido que una mayor variedad de opciones puede inducir una variedad de ansiedades en los consumidores, desde el miedo a perderse una mejor oportunidad, hasta la pérdida de presencia en una actividad elegida (pensar “¿por qué estoy haciendo esto cuando podría estar haciendo otra cosa?”) y arrepentirse por haber elegido mal.

Las elevadas expectativas que presenta una amplia gama de opciones pueden llevar a algunos consumidores a sentir que ninguna experiencia es verdaderamente satisfactoria y a otros a experimentar una parálisis por análisis.

Que más opciones proporcionen una experiencia de consumo inferior y hagan que los clientes potenciales tengan menos probabilidades de completar una compra es una hipótesis conocida como la “paradoja de la elección”.

De hecho, los experimentos sobre el comportamiento del consumidor han sugerido que un exceso de opciones puede hacer que los consumidores se sientan mal informados e indecisos al tomar una decisión de compra.

Lo perfecto es enemigo de lo bueno

La idea, particularmente en cuestiones subjetivas, de que existe una solución perfecta a un problema se conoce como “falacia del Nirvana”.

En realidad, puede que no exista una solución que esté a la altura de nuestras ideas preconcebidas idealizadas.

Cuando nos alejamos un poco de la decisión que intentamos tomar, normalmente queda claro que, aunque puede haber una mejor opción, también habrá varias buenas opciones con las que estaríamos satisfechos.

La elección de una alternativa que puede no ser la mejor, pero que al menos es lo suficientemente buena, se ha bautizado como “satisfaciente”, un acrónimo de “satisfactorio” y “suficiente”.

Como dice el proverbio italiano que el escritor y filósofo francés Voltaire registró en su “Diccionario filosófico”: “Il meglio è l’inimico del bene” – “lo perfecto es enemigo de lo bueno”.

Getty Images Cuando se presentan muchas buenas opciones de menú, puede resultar difícil decidir qué comer.

Afortunadamente, como detallo en mi nuevo libro, How to expect the unexpected (que en español sería “Cómo esperar lo inesperado”), la aleatoriedad nos ofrece una forma sencilla de superar la parálisis por análisis inducida por la elección.

Cuando te enfrentas a una multitud de opciones, muchas de las cuales estarías feliz de aceptar, lanzar una moneda o dejar que un dado decida por ti puede ser la mejor opción.

A veces, tomar una buena decisión rápida es mejor que tomar una lenta y perfecta, o incluso quedar paralizado en una completa indecisión.

Cuando se tienen dificultades para elegir entre múltiples opciones, tener una decisión aparentemente tomada por usted por un agente de azar externo puede ayudarte a concentrarte en tu verdadera preferencia.

Esta estrategia “azarosa” puede ayudarnos a prever las consecuencias de lo que hasta ese momento era una decisión aparentemente abstracta.

El poder del azar

Experimentos recientes realizados por un equipo de investigadores de la Universidad de Basilea, Suiza, han demostrado que una decisión dictada al azar puede ayudarnos a lidiar con la sobrecarga de información que a menudo precipita la parálisis por análisis.

Después de leer algunos antecedentes básicos, se pidió a tres grupos de participantes que tomaran una decisión preliminar sobre si despedir o volver a contratar a un hipotético gerente de tienda.

Tras formarse una opinión inicial, a dos de los tres grupos se les dijo que, debido a que estas decisiones pueden ser difíciles de tomar, contarían con la ayuda de un único lanzamiento de moneda generado por computadora.

La cara en la que cayó la moneda sugeriría si seguir con su decisión original (grupo 1) o incumplir (grupo 2).

A los participantes se les dijo que podían ignorar el resultado del lanzamiento de la moneda si así lo deseaban.

Luego se preguntó a los tres grupos si querían más información (un indicador de parálisis por análisis) o si estaban contentos de tomar su decisión basándose en lo que ya sabían.

Una vez que quienes solicitaron más información la recibieron, se pidió a todos los participantes su decisión final.

Los participantes que fueron sometidos a un lanzamiento de moneda tenían tres veces más probabilidades de estar satisfechos con su decisión original (no pedir más información) que aquellos que no habían sido expuestos a la sugerencia aleatoria.

La influencia aleatoria de la moneda les había ayudado a tomar una decisión sin necesidad de realizar más investigaciones que requerían más tiempo.

Getty Images Dejar que una moneda al aire te ayude a tomar una decisión puede ayudarte a analizar el razonamiento detrás de tu elección.

Curiosamente, las solicitudes de más información fueron menores cuando la moneda sugería lo contrario de la decisión original del participante que cuando confirmaba los primeros pensamientos del participante.

Al verse obligados a contemplar el punto de vista opuesto, los participantes estaban más seguros de su elección original que cuando el lanzamiento de la moneda simplemente reforzó su primera decisión.

Si bien muchos de nosotros nos sentiríamos incómodos permitiendo que una moneda dicte la dirección del camino de otra persona, es importante recordar que no es necesario seguir ciegamente la decisión del azar.

La opción sugerida externamente está diseñada para ponerte en la posición de tener que considerar seriamente el aceptar la opción especificada, pero no lo obliga a ir en un sentido u otro.

Sin embargo, para aquellos de nosotros que luchamos por tomar decisiones, es reconfortante saber que cuando nos enfrentamos a una selección, podemos sacar una moneda y permitir que nos ayude.

Incluso si decidimos rechazar la receta de la moneda, vernos obligados a ver ambos lados del argumento a menudo puede impulsar o acelerar nuestro proceso de toma de decisiones.

* Kit Yates es profesor titular de biología matemática en la Universidad de Bath y autor de The Maths of Life and Death y How to Expect the Unexpected.

