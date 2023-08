Abogada de Trump asegura que “no está preocupada” por los cargos en contra del expresidente

Alina Habba, abogada y vocera del expresidente Donald Trump, aseguró este domingo que el equipo legal del exmandatario republicano no está preocupado por las acusaciones en su contra, las cuales podrían costarle a Trump años en la cárcel. Así lo informó el portal de noticias The Hill.

“Nosotros no estamos preocupados porque conocemos los hechos de estos casos, los cuales no puedo detallar debido a razones de privilegio. Pero puedo decirte que se trata de amarrarlo, definitivamente es político”, afirmó Habba en una entrevista ofrecida para el programa “Fox News Sunday” con Shannon Bream.”

La semana pasada, Trump se entregó a las autoridades en la cárcel del condado de Fulton, Georgia, donde enfrenta 13 cargos por un supuesto plan para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en ese estado.

De acuerdo con The Hill, estos cargos se derivan de una investigación de varios años realizada por la fiscal del distrito, Fani Willis (D), a quien algunos republicanos han acusado de coordinar con el equipo del fiscal especial Jack Smith, quien previamente presentó cargos federales contra Trump por sus esfuerzos por mantenerse en el poder después de las elecciones de 2020. Willis no ha abordado dicha coordinación, pero la abogada Habba insistió en lo contrario.

“Hay un esfuerzo coordinado en gran medida”, dijo Habba. “Y si alguna vez dudaste, piensa en cómo Fani, cuando le preguntaron en su conferencia de prensa si estaba coordinando con Jack Smith en D.C. y el gobierno no pudo darnos un sí o un no. Eso lo dice todo“.

Habba también aseguró que no es necesario preparar a Trump para ninguno de los cuatro próximos juicios que enfrenta y que no están preocupados porque él es “inteligente”.

“Sí. Si fuera una persona normal, honestamente, Shannon, podría entender la preocupación. El presidente Trump no es una persona promedio. Es increíblemente inteligente y conoce las reglas. También conoce los hechos porque los vivió”, dijo Habba.

“¿Qué se va a tener que preparar? ¿La verdad?”, agregó Habba más adelante. “No tienes que preparar mucho cuando no has hecho nada malo, así que no estoy preocupada por eso“.

Habba añadió que cree que las fechas de los juicios cambiarán, calificándolas de “poco realistas” y “teatrales”.

Trump fue acusado cuatro veces este año, lo que lo convierte en el primer presidente de Estados Unidos en enfrentar cargos penales. Además de los cargos en Georgia, Trump también enfrenta cargos por separado en Washington, D.C., por sus intentos de mantenerse en el poder después de las elecciones de 2020, y en Florida por presunto manejo incorrecto de documentos clasificados después de dejar el cargo. En Nueva York, se le acusa de hacer supuestos pagos de dinero para mantener en secreto asuntos durante la campaña presidencial de 2016.

