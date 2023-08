Defensora del título del US Open avanza a la segunda ronda casi sin sudar

La defensora del título del US Open, la polaca Iga Swiatek, apenas necesitó menos una hora (58 minutos) para superar con paso firme la primera ronda del Abierto de Flushing al derrotar 6-0, 6-1 a la sueca Rebecca Peterson.

“Solo tenía en mente jugar con solidez y me siento feliz de que con toda la presión y expectativa he podido disfrutar este partido y poner en práctica lo que he estado trabajando”, expresó la polaca de 22 años que abrió este lunes la jornada al mediodía en la pista central del Arthur Ashe.

Precisamente la concentración y potencia en su saque fueron las principales armas que llevaron a Swiatek a dominar a su rival desde el inicio del partido.

Peterson, de 28 años y ranqueada 86 en el circuito, no tuvo atenuantes para responder el servicio y las devoluciones precisas -muchas sobre la línea a los costados- de Swiatek que la mantuvo siempre atrás y corriendo de un lado al otro.

Incluso en los momentos que la tenista polaca bajó un poco la guardia, sacó a relucir su experiencia para no dar respiro a su rival.

Peterson tuvo la oportunidad de quebrar el servicio de Swiatek cuando la polaca iba abajo 0-40 en el primer juego de la segunda manga, sin embargo la polaca demostró aplomo para recuperar los puntos y mantener el saque.

La número 1 del mundo viene decidida a conquistar de nuevo este Abierto ya sin tener que lidiar con toda la nostalgia del año pasado, donde la tenista estadounidense Serena Williams acaparó los reflectores porque era su torneo de despedida de Queens.

Swiatek, acreedora de 15 títulos individuales, tendrá como rival en la segunda ronda a la australiana Daria Saville (179), que a la estadounidense Clervie Ngounoue (313).