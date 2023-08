Clarissa Molina presume su cinturita mientras la novia de su exprometido enfrenta una polémica

La dominicana Clarissa Molina el pasado lunes compartió un video donde se muestra muy feliz y modelando, al tiempo que el vestuario que lució dejó a más de uno perplejo por lo bien que lo supo llevar, y es que se puso un jumpsuit de manga azul marino bastante ceñido a su esbelta y tonificada figura.

La dominicana de 31 años parece encontrarse en uno de sus mejores momentos, no solamente de su vida personal, también en el ámbito laboral, y así lo ha dejado saber de lunes a viernes en ‘El Gordo y La Flaca’, donde día tras día su profesionalismo habla por sí solo.

Por ello, la modelo profesional escribió un mensaje dirigido a sus más de tres millones de seguidores con los que cuenta en la red social de la camarita: “Feliz inicio de semana“. A su vez, volvió a enviar otras palabras en la parte de los comentarios: “¿Qué audio o canción le pusieras a este vídeo?“.

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para opinar por el contenido que compartió la dominicana. A su vez, muchos no pudieron evitarlo y hablaron sobre la nueva relación que tiene Vicente Saavedra, empresario con el que se casaría el pasado 7 de enero en el país natal de la presentadora de televisión.

“La gente hablando del ex, pero lo mejor que le paso fue salir de esa relación, quien anda en hombre con hijos?”, “Bella esa mujer!!! Colombia te ama mi reina”, “Mira qué bella está. Gracias a Dios salió de ese saco e’ sal, demasiada mujer para tantos problemas!!! ¡Dios hizo su obra”, “Tu ex presentado novia nueva de los que te salvaste dice fulana te amo”, “Bendiciones, Preciosa! Dios tiene todo lo mejor reservado para ti”, “No hay mal que por bien no venga y serán muchas las cosas buenas que vendrán para ti”, “Dios te vas a mandar el príncipe de tu vida”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

