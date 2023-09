Hombre arrestado por asesinar a su exnovia a plena luz del día escapa de una prisión de Pensilvania, según informes

Autoridades de Pensilvania están en busca de un asesino convicto que se fugó de una prisión del condado de Chester el jueves por la mañana, quien fue condenado a cadena perpetua por matar a su exnovia a puñaladas en 2021.

Danelo Cavalcante, de 34 años, escapó de la prisión alrededor de las 8:50 a.m. y fue visto por última vez en una carretera cercana alrededor de las 9:40 a.m., de acuerdo con la fiscal de distrito del condado de Chester, Deb Ryan, quien advirtió que Cavalcante es “extremadamente peligroso” y que “su depravación no conoce límites”.

“Si ya está involucrado en un asesinato a plena luz del día frente a sus dos hijos, nada le impedirá hacer algo más atroz”, precisó Ryan en una conferencia de prensa.

Cavalcante fue declarado culpable de asesinar a su exnovia, quien era madre de dos hijos, delante de ellos en un estacionamiento público en 2021. En ese momento, también era buscado por otro asesinato ocurrido en Brasil en 2017, agregó Ryan.

La semana pasada, Cavalcante, quien es descrito como de 5 pies y 120 libras, con cabello negro rizado y ojos marrones, dijo Ryan.

Se desconoce cómo logró escapar Cavalcante, mientras se está investigando el incidente, declaró Howard Holland, director interino de la prisión del condado de Chester.

Recompensa cuantiosa por el paradero de Cavalcante

La búsqueda de Cavalcante cuenta con el apoyo de varias agencias policiales, incluidas la policía estatal de Pensilvania, así como el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Se ofrecieron $10,000 dólares de recompensa por información que conduzca a su captura.

Ryan agregó que Cavalcante tiene familiares y amigos en el área de Phoenixville en el condado de Chester y que existe la posibilidad de que reciba ayuda para evadirse. Advirtió que cualquier persona que colabore con Cavalcante será procesada.

Cavalcante fue visto vistiendo una camiseta blanca, pantalones cortos grises y zapatillas blancas.

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Cavalcante debe llamar al 911 o al número gratuito 1-866-865-TIPS (8477).

Con información de ABC News

