Clarissa Molina dice que actualmente no está cerrada al amor, asegura estar abierta a la empatía y a seguir adelante con positivismo

Clarissa Molina es una de las mujeres más hermosas y exitosas de la televisión hispana. Actualmente es noticia por muchas razones, la primera su trabajo en El Gordo y la Flaca, la segunda la película que grabó recientemente y se publicitará pronto. Pero existe una tercer razón que tiene que ver con su pasado junto a Vicente Saavedra, mánager de Ozuna, con quien estuvo comprometida hasta hace poco.

¿Porqué siguen ligando el nombre de Molina al de Saavedra? Todo es gracias a que el empresario tiene un nuevo amor: la modelo venezolana, Ninoska Vásquez. Clarissa Molina parece estar enterada de todo, los medios de comunicación están hablando de esto y en una entrevista reciente con la revista Hola! USA hizo alusión a todo lo que ha pasado, dando, como siempre, una lección de sabiduría y elegancia.

Durante su reflexión con dicho medio, Molina explicó que la ruptura con Saavedra le dejó una gran lección, esta es: “No hacer planes. Vivir el día a día, te lo prometo que he aprendido tanto y es tan simple. ¡Hoy estamos aquí y mañana no sabemos qué pasará con nosotros“. Hay muchas “gavetitas“ en tu corazón y en tus sentimientos, tú puedes abrir la que tú quieras”.

Durante la conversación con la revista se hizo importante preguntas que queremos destacar aquí. Y es que ante el final de su compromiso ella pudo cuestionarse cómo reaccionar a todo lo que sucede ahora con preguntas sobre el interior de su corazón, haciendo uso de la metáfora de las gavetas emocionales que hay en su interior, fue así como llegó a preguntarse cuáles debía mantener abiertas o dejar cerradas: ¿Abro la del odio, abro la del resentimiento?”, a lo cual respondió tajante: “Que se cierren -esas gavetas- porque no las necesito! Quiero abrir la de amor, la de empatía, la del respeto, de seguir hacia adelante con positivismo, esas cajitas son las que estoy tratando de mantener abierta”.

¿Cómo vive en la actualidad Clarissa Molina? La reportera y co-conductora de El Gordo y la Flaca ha dicho que esta disfrutando mucho la época que vive, sobre todo porque tiene en sus manos la oportunidad de reescribir su historia. En este proceso admite que “hay gente que se queda conmigo en el corazón para siempre, que siempre estarán ahí presentes; pero los caminos nos llevan por distintos, futuros destinos y nada… creo que seguir hacia delante“.

