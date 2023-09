Aumento por COLA para 2024: Seguro Social anunciará cifra oficial en octubre próximo

En poco más de un mes, se espera que la Administración del Seguro Social (SSA) anuncie el monto del Ajuste por costo de vida (COLA) en los cheques para los beneficiarios de sus programas a partir del año próximo.

Aunque la fecha oficial no ha sido divulgada; históricamente, la Administración del Seguro Social (SSA) realiza el anuncio a mediados de octubre.

Esto responde a que, para completar el cálculo, se necesitan las cifras de inflación hasta septiembre.

El COLA se establece utilizando el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados en Zonas Urbanas y Trabajadores Administrativos (CPI-W).

El cálculo es una comparación de los niveles de inflación del tercer trimestre del año, es decir julio, agosto y septiembre, versus las del año previo. Si el CPI-W actual es más alto que el anterior, los beneficiarios del Seguro Social recibirán un aumento el año entrante.

El año pasado, el anuncio se realizó el 13 de octubre. En esa fecha, la SSA informó del aumento de 8.7% por ajuste, uno de los más cuantiosos en la historia de ese cálculo.

En el 2024, se espera que la suma se quede muy por debajo de las expectativas de los jubilados y otros grupos que reciben cheques del Seguro Social.

La estimación al momento del aumento por COLA a partir de enero próximo es de 3%.

The Senior Citizens League (TSCL), organización no partidista que vela por los derechos de los jubilados, informó desde su página web el mes pasado que no se espera que el ajuste suba más de ese número debido a que las cifras de inflación se mantienen estables.

“En general, la tasa de inflación en julio es significativmente más baja que hace un año. Sin embargo, la mayoría de los estadounidenses mayores reportaron que persistentemente lo altos precios continúan afectando los presupuestos del hogar, según los resultados de una nueva encuesta realizada por TSCL.

“El Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados en Zonas Urbanas y Trabajadores Administrativos (CPI-W), el índice que se usa para determinar el COLA, subió 2.6% año tras año. Sin embargo, la tasa de inflación mensual promedio ha aumentado ligeramente, especialmente desde enero de este año manteniendo el estimado de COLA en 3% con base en los datos de precios de julio“, detalla la entidad.

