‘Chucky’ Lozano los motivos por lo que Gerardo Martino no conectó con la selección mexicana

El delantero de la selección mexicana, Hirving ‘Chucky’ Lozano, decidió finalmente hablar sobre el fracaso que registró el equipo hace casi 10 meses durante el mundial de Qatar 2022 de la FIFA y detalló cuáles fueron las razones que originaron el mal desempeño del director técnico Gerardo ‘Tata’ Martino con el equipo.

Durante una entrevista ofrecida a W Deportes con los periodistas Carlos Loret de Mola y Alberto Lati, el artillero habló sobre la frustración que sintió el equipo por no haber logrado avanzar de la Fase de Grupos del Mundial y detalló que todo ese mal desempeño de la plantilla fue causado por la unión de un montón de problemas entre el entrenador y algunos jugadores.

“En ese momento se juntaron muchas cosas tanto como el entrenador y algunos jugadores no estábamos conectados y no estaban al cien por ciento muchos, ni el cuerpo técnico ni jugadores, eso se juntó y explotó en el Mundial, fueron muchas cosas que no estaban bien”, expresó.

“Salí muy frustrado, llegaba con mucha ilusión, con muchas ganas… Cuando regresé a casa sí me costó mucho recuperarme de Qatar 2022, me dolió muchísimo porque México no se merecía eso, me pegó muchísimo, sí tuve un mes más o menos que me daba vueltas la cabeza el Mundial, pero creo que lo traté de superar”, agregó el ‘Chucky’ Lozano.

Hirving Lozano se mostró bastante contento con la decisión de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) de nombrar a Jaime Lozano como el director técnico del cuadro azteca para los próximos tres años con el objetivo de tener el mejor rendimiento posible en el Mundial de 2026 que justamente se disputará en su país, en Estados Unidos y Canadá.

“Para mí es algo muy importante: tener un técnico mexicano que ya sabe todo sobre los mexicanos, cómo se maneja el fútbol, los jugadores, eso es importante para la selección, tiene el hambre, las ganas de hacer algo importante y eso lo transmite, eso nos faltaba un poco en la selección”, destacó el atacante que actualmente milita en el balompié europeo.

Para finalizar, el volante reconoció que ser se siente listo para demostrar su mejor fútbol en su regreso al PSV de Países Bajos luego de disputar cuatro temporadas con el Napoli italiano. Sin embargo, admitió que es complicado ser un jugador mexicano en Europa por el racismo que pueden sufrir en ocasiones.

“Si es muy complicado para un futbolista mexicano venir a Europa. Para ser honesto el futbolista no tiene tanta vitrina en el fútbol europeo. No nos valoran como tiene que ser y la verdad que hay mucho racismo, mucha envidia y para todos los futbolistas mexicanos es más complicado que un uruguayo, brasileño… He vivido muchas cosas complicadas que he podido superar”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Veljko Paunovic molesto tras la derrota de Chivas de Guadalajara: “Respetamos demasiado al rival”

–World Aquatics permitirá a los nadadores rusos y bielorrusos regresar a sus competencias

–Trabajadores de un hotel en Los Ángeles piden a Lionel Messi y al Inter Miami que no se hospeden en sus instalaciones