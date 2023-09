Karol G usa un diminuto top que cubre sus encantos mientras baila sensualmente

La cantante Karol G parece estar viviendo uno de los mejores momentos de su carrera profesional, y es que además se encuentra presentando su ‘Mañana será bonito tour’, gira que inició a mediados del mes de agosto y ha logrado romper récords en las diversas ciudades donde se ha estado, esto tras lograr vender todas las entradas del show.

A su vez, ‘la bichota’ no deja de sorprender a sus fanáticos y es que este año volvió a sacar algunas canciones para seguirlos cautivando y qué mejor manera que a su estilo. Sin embargo, no sería lo único porque su cuerpo en los últimos meses se ha robado toda la atención, por lo bien que se está conservando.

‘Qlona’, uno de sus más recientes sencillos que sin duda se ha convertido en un completo éxito. Por ello, no pierde la oportunidad de promocionarlo a través de sus redes sociales, hecho que realizó a través de la red social TikTok, donde casi alcanza los 49 millones de seguidores, siendo esa plataforma la que usa para contenido un poco menos formal.

“Así me siento cuando le doy play a esta canción“, fue el mensaje que acompañó el sexy video que subió.

La novia de Feid decidió ponerse un top que en la parte de adelante solamente cubre sus voluptuosos atributos, mientras que baila al ritmo de su canción, que además interpreta con Peso Pluma.

“Yo viendo como se borró el tatuaje”, “Cuando me borre el tattu de mi ex no diré nada, pero habrá señales”, “Soy tu mayor fan. Fui a tu concierto el sábado 19 de agosto. Te quiero mucho”, “Ya necesitamos el video oficial“, “Lo que no sirve se desecha borrón y cuenta nueva Mor”, “Ella siempre está bendita”, “Qué hermosura”, “Karol, tú dijiste que no te quitarías el tatuaje”, “Alguien más lo vio como 10 veces? Por solo ver si se lo borro al tattoo”, “Mami, necesitamos el video para esta canción, pero rápido”, “La reina más hermosa que nunca”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

