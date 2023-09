Maribel Guardia con un top negro y una minifalda de tirantes muestra lo bien que luce a sus 64 años

La actriz Maribel Guardia el pasado lunes aprovechó para cautivar a millones de seguidores con los que cuenta en la red social de la camarita, y es que subió una particular fotografía que la hace demostrar lo bien que luce a sus 64 años, al tiempo que no pierde la sensualidad al momento de posar frente al lente de una cámara.

“Ay este modelito tan atrevido, me lo puse para la foto, pero las chicas lo usan ahora para ir a bailar jajajaja total, me di el gusto de ponérmelo @ronaldoanzuresmx #outfitoftheday #look #lunes #zapatos diferentes jiii”, fue el mensaje que acompañó la postal.

Maribel posó desde la comodidad de su hogar con un top negro y una falda llena de tirantes que llegaron a sus rodillas, siendo así como atrapó las miradas de más de uno. Sin embargo, hubo algo más allá que atrajo la atención y fue que sus sandalias eran completamente distintas.

La costarricense recibió cientos de comentarios por parte de sus fanáticos, que se mantienen atentos al contenido que comparte en el perfil de la camarita, y es que muchos de ellos aprovecharon para destacar lo bien que luce con el sensual y atrevido atuendo que decidió usar para la foto.

“Me encanta, lo que no entendí fue los zapatos, ¿por qué son diferentes? O estoy ciega”, “Tú no has entendido que te puedes poner lo que quieras porque estás hermosa”, “Ya te iba a preguntar, para dónde ibas con ese traje. Te pones hasta la cortina como vestido y luces divina”, “Mucha guapura para esta vida, Dios mío”, “La misericordia sea derramada, qué divina”, “Eres la más hermosa, Dios mío santo, como puede ser este suceso”, “Un monumento de mujer guapísima hermosísima tremenda diosa espectacular y muy atractiva”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

