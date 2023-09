Dani Carvajal sobre el caso Rubiales: “Hay que preservar la presunción de inocencia de todas las personas”

El español Dani Carvajal defendió la “presunción de inocencia” de Luis Rubiales, presidente suspendido de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en el caso del beso que le dio a la futbolista Jenni Hermoso en la ceremonia de premiación del Mundial femenino.

“La opinión que tengo de Rubiales personalmente, como jugador y presidente, conmigo siempre ha sido un trato profesional excelente. Como jugador todo lo que nos ha podido ayudar en tema campeonatos, familias, viajes, ha sido excepcional. Yo no soy quien para limpiar, hacer o deshacer dentro de la Federación. Hablo por lo que me toca y como jugador no puedo ponerle ninguna pega”, aseguró Carvajal en una rueda de prensa recogida por EFE.

Sin embargo, Carvajal defendió que jamás dijo que “Jenni no sea la víctima, solo digo que hay que preservar la presunción de inocencia de todas las personas. No he catalogado de víctima a nadie. Si está pasando mal momento, hay que solidarizarse con ella como con cualquier persona. Tampoco creo que el presidente en estos momentos esté viviendo momentos agradables. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie”.

“Defiendo la presunción de inocencia en este país, que es un derecho constitucional de todas las personas. No se puede victimizar o culpabilizar a nadie hasta que no haya una sentencia firme”, insistió Carvajal.

Carvajal expresó su punto de vista como respuestas a las críticas que consideran tardío o tibio el comunicado realizado por los jugadores de la selección masculina. Dejó claro que todos los jugadores estaban “conformes” en su realización.

