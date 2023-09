Anciana gana premio en casino de Milwaukee y se lo duplican por celebrar su cumpleaños 106

Como cada año, una anciana llamada Sarah Peterson acudió al Casino Potawatomi, en Milwaukee, para festejar su cumpleaños. Solo que el de este 2023 ha sido muy especial y único.

Resulta ser que Peterson tiene la costumbre de ir con algunos de sus familiares a este casino, para así celebrar a lo grande haber cumplido un año más de vida. En esta ocasión, la mujer celebró, nada más y nada menos, que su aniversario número 106, una cifra que realmente pocos pueden alcanzar.

Durante su día en el casino, Sarah acumuló ganancias de un poco más de $1,200 dólares jugando en una máquina tragamonedas.

Pero la anciana se llevó gran sorpresa al presentarse a la caja para cobrar su premio, ya que como regalo de cumpleaños, el casino decidió doblar sus ganancias, llevándose así a casa más de $2,000.

“Hemos dado la bienvenida a Sarah todos los años por su cumpleaños y estamos agradecidos de que ella y su familia celebren con nosotros. Todos estábamos eufóricos cuando nos enteramos de su gran victoria y queríamos que su cumpleaños número 106 fuera aún más especial”, comentó Dominic Ortiz, director ejecutivo del Casino Potawatomi.

“Estoy feliz de ganar este dinero. No sé qué voy a hacer con él, pero voy a tomar una buena decisión” afirmó la anciana.

Al preguntarle cómo es que ha podido llegar a dicha edad, sobre todo en buen estado, comentó: “Viví una buena vida, ¿sabes? No bebí, no fumé, no fui a los bares. Simplemente, viví una buena vida. Me cuidé bien”.

