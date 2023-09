Las 3 razones principales por las que los habitantes de Estados Unidos no van al doctor

Una de las malas costumbres que tenemos prácticamente todas las personas es no acudir con regularidad al médico para simplemente hacer una revisión de rutina, lo cual podría evitarnos diversos y graves problemas de salud a la larga.

Esto quedó evidenciado, según el sitio Talker, por una encuesta realizada por PatientPoint y OnePoll, la cual reveló los principales motivos por los que la gente que habita en Estados Unidos no suele ir al doctor.

En el estudio participaron 2,000 adultos, residentes del país, quienes confesaron los motivos por los que no acuden a una consulta médica.

Del total de los encuestados, el 41% admitió que evitan, a toda costa, visitar al doctor. La principal razón (52%) indicó que el motivo principal es el temor que les da la idea de pensar que, quizá, no sean capaces de pagar sus facturas médicas.

La segunda razón por la que tienen pavor de ponerse en manos de un especialista en salud es la ansiedad que les provoca ciertos procedimientos o exámenes médicos (40%), mientras que la tercera causa es el miedo que podrían llegar a sentir si el doctor les da alguna mala noticia o les hace un diagnóstico de gravedad (39%).

Otros datos reveladores de la encuesta es que 38% de las personas que participaron y que tienen entre 26 y 34 años y el 39% de las personas entre 35 y 54 años no han ido al médico en los últimos 5 años.

Los estadounidenses de origen asiático eran mucho más propensos que los encuestados blancos a sentirse confundidos (36% vs. 20%), abrumados (37% vs. 19%) o intimidados (30% vs. 16%) cuando iban al médico.

Además, los hispanos eran más propensos que los encuestados blancos a sentirse ansiosos (63% vs. 48%), estresados (47% vs. 22%) o abrumados (34% vs. 19%).

Las razones para tener estos sentimientos fueron porque el 48% de los estadounidenses sentían que no tenían suficiente información para ayudarlos a prepararse para sus citas médicas.

