Jugador histórico de Rayados de Monterrey afirma que quiere regresar al equipo: “Jugaría gratis”

El guardameta mexicano, Jonathan Orozco, fue uno de los futbolistas invitados este fin de semana por Rayados de Monterrey para darle la bienvenida al club al delantero Jesús ‘Tecatito’ Corona; en su presentación el portero fue ovacionado por toda la fanaticada del club e incluso pidieron a la directiva que regrese a sus filas para respaldar los tres postes como lo hizo en sus mejores años.

Esta muestra de cariño por parte de los seguidores de ‘La Pandilla’ despertó el deseo de volver a vestir los colores del club para Orozco, quien afirmó estar más que dispuesto a regresar a sus filas e incluso dijo que volvería a jugar sin cobrar un sólo dólar por el simple y sincero amor que le tiene a la institución azteca.

“Ya les dije que por amor a la camiseta regreso, de gratis, sin que me paguen un peso, solo la gasolina, pero es por amor al club, por el cariño que le tengo y ojalá pueda cerrar mi carrera aquí”, expresó el jugador en sus declaraciones a los diversos medios de comunicación que estuvieron presentes en la ceremonia de bienvenida para Tecatito Corona.

Orozco, quien actualmente cuenta con 37 años, admitió que incluso ha tenido algunas pláticas con el presidente de Rayados de Monterrey, José Antonio Noriega, para poder llegar a un acuerdo que le permita volver a las filas del club aunque sea por una temporada más para cumplir así con el deseo de todos los hinchas.

“Hemos platicado, sí, el presi y Jorge Urdiales han estado muy al pendiente, él se ha encargado de todas esas cuestiones. Si se puede y hay condiciones bienvenido sea. No depende de mí, de muchas cuestiones. Es mi sueño, me encantaría poder cerrar mi carrera en el club. Vamos a ver si se puede lograr”, enfatizó.

“Sí, ha habido pláticas. Hoy tuve una reunión con el Tato, pero sí le hice saber que con el tema de mi lesión, con la recuperación, no estoy en condiciones ni con las ganas de poder entrenar al cien por ciento, porque vengo de una recuperación muy complicada con el tema de mi muñeca y lo que quiero es estar al cien para competir por un puesto. Sé que me voy a perder este torneo, una por salud y en diciembre quiero estar al cien para regresar y no pienso jugar más de un año, porque sí quedó algo tocada mi muñeca”, concluyó Orozco.

