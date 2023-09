Así es como Rusia recluta a inmigrantes para su Ejército

Según activistas, las autoridades rusas intentan cada vez más llenar las filas del Ejército con trabajadores migrantes de Asia Central. Los traen directamente de las calles a las oficinas de reclutamiento, donde los convencen u obligan con amenazas y violencia a firmar contratos con el ministerio de Defensa de la Federación Rusa.

Hasta ahora, muchos migrantes han solicitado la ciudadanía rusa. Pero, a mediados de agosto, el Consejo de Derechos Humanos propuso al presidente ruso enmiendas a las leyes de migración que harían obligatoria la inscripción en el servicio militar para obtener el pasaporte ruso.

Y a finales de agosto, el Partido Comunista presentó un proyecto de ley en la Duma Estatal rusa que permitiría revocar la ciudadanía a los “nuevos rusos” en caso de objeción de conciencia, huida del reclutamiento o no inscripción en el servicio militar.

Por engaño al Ejército ruso

El reclutamiento de trabajadores migrantes para servir en el Ejército ruso salió a la luz por primera vez poco antes de la invasión rusa de Ucrania.

El 20 de febrero de 2022, el bloguero uzbeko Bakhrom Ismailov publicó un video en su canal de YouTube, en el que instaba a los migrantes a firmar un contrato con el ministerio de Defensa ruso, con la promesa de que recibirían la ciudadanía rusa tras seis meses de servicio.

Valentina Chupik, abogada que representa a migrantes, recibió una avalancha de mensajes después del 22 de febrero, cuando comenzó la guerra de Rusia contra Ucrania, diciendo que ciudadanos de Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Armenia y otros migrantes estaban siendo persuadidos para firmar un contrato con el ministerio de Defensa.

“Mis colegas y yo descubrimos un video filmado por un tayiko. Conducía un camión en Ucrania y decía que no entendía lo que estaba pasando, que se había alistado en el Ejército ruso y ahora no sabía si iba a sobrevivir”, dice a DW la activista de derechos humanos.

Ciudadanía solo con inscripción en el servicio militar

El 15 de mayo, el presidente ruso, Vladimir Putin, firmó un decreto sobre la concesión simplificada de la nacionalidad rusa a los extranjeros que firmaran un contrato de un año con el Ejército ruso. Desde entonces, es cada vez más frecuente que los extranjeros que solicitan la naturalización sean enviados a la junta de reclutamiento para obtener un certificado. Allí intentan luego obligarles a firmar un contrato con el Ejército.

“Sin certificado de la junta de reclutamiento, no se aceptan los documentos que hay que presentar para la naturalización. Esto es completamente ilegal, no hay normas escritas al respecto. En algunas regiones, esto sucede regularmente, en otras, rara vez, y en otras no pasa en absoluto”, afirma Svetlana Gannushkina, presidenta de la organización social “Apoyo Ciudadano”, que trabaja en favor de refugiados y desplazados. La activista también forma parte del consejo del centro de derechos humanos “Memorial”.

Ella atribuye los intentos de reclutamiento forzoso de extranjeros al deseo de las autoridades rusas de aumentar el número de soldados en las fuerzas armadas rusas.

Los países de origen penalizan el mercenarismo

En todos los países de Asia Central, servir en el ejército de un Estado extranjero se considera delito y se penaliza como mercenarismo. Por ello, los emigrantes que han firmado un contrato con el ministerio de Defensa ruso son procesados por ello cuando regresan a su país de origen.

Las penas de prisión van de cinco a doce años en Tayikistán, de cinco a diez años en Uzbekistán y de diez a doce años en Kirguistán.

Actualmente, no se sabe con certeza cuántas personas procedentes de países de Asia Central están luchando para el Ejército ruso en el territorio de Ucrania. Según informes, podría haber decenas de miles de migrantes reclutados para el Ejército ruso.

