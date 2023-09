Hallan cadáver en auto estacionado en centro comercial en NJ: mal olor alertó a la policía

Una persona fue hallada muerta ayer en avanzado estado de descomposición dentro de un auto estacionado en el centro comercial “Howell Common Shopping Center” en Nueva Jersey.

El nombre y sexo de la víctima no fueron divulgados en espera de notificación a la familia. La policía dijo que la muerte no parecía sospechosa y que no había ninguna amenaza para la comunidad, destacó Patch.com.

No está claro cuándo ni cómo murió la víctima. A las 4:52 p.m. del martes la División de Patrulla de la Policía de Howell Township respondió al centro comercial después de que alguien reportara un mal olor proveniente de un vehículo.

Al llegar, los agentes encontraron a una persona fallecida en la parte trasera de una camioneta Chrysler Pacifica azul, detalló Daily Voice. La Oficina del Médico Forense del condado Middlesex tiene pendiente informar la causa y tiempo del deceso.

En un caso similar, a principios de este mes un joven fue hallado muerto con una herida de bala aparentemente autoinfligida dentro de un auto estacionado en la elegante Park Avenue de Midtown Manhattan (NYC), a menos de media milla de la estación Grand Central. El vehículo tenía placas de Pensilvania.

En 2018 trascendió la insólita historia de un hombre que estuvo una semana muerto dentro de un auto en East Village (NYC) antes de que alguien se diera cuenta.

Busque ayuda