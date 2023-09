Lili Estefan habla de la compleja situación que vive: “No estoy bien”

La presentadora de televisión Lili Estefan el pasado viernes volvió a su puesto de trabajo debido a que había tenido ciertas complicaciones con su salud que no le permitían estar de vuelta a uno de los estudios de Univision para seguir llevando los pormenores del entretenimiento a sus hogares.

La sobrina de Emilio Estefan de manera constante cautiva a los televidentes, y es que a menudo muestra una sonrisa en su rostro pese a las circunstancias que esté atravesando y este ha sido uno de los casos porque su compañero Raúl de Molina pensó que ella se encontraba en perfectas condiciones y le respondió: “No estoy bien”.

“Yo llevo 25 años burlándome de Raúl porque le duele una cosita aquí y se va para el hospital, ¿si o no? Hipocondriaco, todo es un show. Cuando yo me empecé a sentir mal el martes me dio por llamarlo porque mi doctor está de vacaciones… El doctor De Molina me dijo: ‘te tienes que ir al hospital'”, agregó la conductora.

“Lo que he tenido es una bacteria que te ataca el sistema urinario y te desbarata los riñones. Así que gracias, me salvaste. Lo digo jugando, pero es en serio, es una bacteria que camina muy rápido dentro del cuerpo humano”, mencionó Lili.

Raúl no perdió la oportunidad de destacar que le dio una buena recomendación a su compañera de trabajo: “Gracias al doctor De Molina, le salvé la vida a Lili… Qué bueno que estás de vuelta”.

Internautas reaccionaron al regreso de Lili Estefan

La audiencia de ‘El Gordo y La Flaca’ ha demostrado que son fieles al contenido que transmiten a diario con todo lo que respecta al mundo del entretenimiento. Por ello, notan rápidamente cuando alguno se ausenta del espacio, hecho que los llevó a alegrarse el pasado viernes tras el regreso de Lili, quien estuvo indispuesta.

“El dúo dinámico, qué bueno que ya Lili está bien de salud”, “Dios mío, eso da miedo, ¿cómo contrae las bacterias?”, “Pronta recuperación”, “Sería bueno saber cómo en dónde se te pudo haber contagiado esa bacteria”, “Que bueno que estás mejor”, “Que existan más amigos así como @rauldemolina“, “Ese hospital es lo máximo soy dominicana y estuve con mi hermano que estaba interno un mes y las atenciones fueron excelentes”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

