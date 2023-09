Lili Estefan a sus 56 años presume su figura con un corto vestido verde

La conductora de televisión Lili Estefan el pasado martes lució un atuendo bastante fresco para una nueva emisión de ‘El Gordo y La Flaca‘, y es que se puso un vestido verde con algunos detalles blancos que le quedaba más arriba de las rodillas, mientras que decidió llevarlo puesto con unos tacones negros y su cabello suelto con varias ondas.

La presentadora del espacio se siente muy emocionada y así lo ha dejado saber en la red social de la camarita, donde supera los tres millones de seguidores: “VOLANDO!!!!! Así se nos fue el tiempo y ya hoy comenzamos nuestra semana de aniversario!!!! #25 años de @elgordoylaflaca #Felizlunes mi gente bella!!! Siiiiii el tiempo VUELAAAAA”.

¿Qué hará Lili Estefan cuando el programa finalice?

La presentadora Lili Estefan el pasado mes de agosto protagonizó la portada de la revista ‘HOLA!’, con la particularidad que estuvo acompañada de sus dos más grandes amores, es decir, sus hijos, al tiempo que ofreció detalles de su rol profesional.

“No tengo ni la menor idea. La vida me va llevando por ciertos caminos y he aprendido, con lo que me ha pasado, en que uno hace un plan, pero la vida te lleva, por otro lado, y mientras tú estés en contra de por donde te lleve la vida, tú sufres. O sea, creo que lo principal es aprender a fluir, navega con el río, navega con el agua, navega con la corriente, entonces uno crea un poco la corriente, pero no sé en qué momento terminará, no sé cómo será, no me lo imagino todavía”, dijo a la mencionada revista.

Estefan explicó que jamás ha pasado por su mente el hecho de dejar de laborar en algún momento de su vida, todo lo contrario:

“Si pasa, estoy segura de que yo voy a seguir trabajando hasta el último día de mi vida, no creo que pueda estar tranquila. ¿En qué? No sé, pero lo anunciaré, pero yo sé que voy a estar haciendo cosas”, añadió a ‘HOLA!’.

