André Jardine muestra su molestia con el calendario de la Liga MX tras las lesiones de Diego Valdés y Luis Malagón

El director técnico de las Águilas del Club América, André Jardine, se mostró bastante molesto por el calendario que se vive en el presente torneo Apertura 2023 de la Liga MX al asegurar que afecta la salud de los jugadores de todos los equipos que forman parte del torneo; esto se debe a la baja que sufrió el cuadro azulcrema tras las lesiones de Luis Malagón y Diego Valdés en el partido ante el Club Toluca disputado este domingo que terminó en un empate 1-1.

Jardine detalló durante la conferencia de prensa posterior al juego que la continuidad de la Liga MX a pocos días de haberse finalizado la Fecha FIFA con las selecciones nacionales no le permite a los jugadores tener el tiempo necesario para descansar sus cuerpos y esto termina afectando sus condiciones físicas; en este sentido dio el ejemplo de Malagón, quien formó parte de la selección mexicana y esto terminó causando una sobrecarga al disputar el juego contra Querétaro el miércoles y ahora ante el Toluca este domingo.

“Sobre Malagón también es un tema justamente, el cúmulo de partidos, la forma que estamos trabajando bien puede pasar esto, llegó también bastante cargado, Malagón salió cargado con la pierna, no quisimos arriscar nada, pero es un tema del cúmulo de partidos que no tenemos culpa y por esto que la Liga tiene que ser muy muy atenta a estas cosas, porque acaba siendo perjudicado, no por culpa de uno, por un descuido de la cancha de un rival”, expresó.

El partido en el Nemesio Diez terminó siendo bastante complicado para el cuadro de Coapa, quienes se encuentran en la búsqueda de más puntos para colocarse en los primeros lugares del torneo Apertura y así finalmente tratar de conquistar su ansiado título de campeón.

“Sí, hay que pensar en todo, no es un tema muy simple, porque claro, el problema está pasando con todos los jugadores de selección, no es una coincidencia, todos los jugadores que en la fecha FIFA van a competir, van a entrenar, van a jugar, y cuando regresan ya tienen tres partidos como fue en este momento de una exigencia impresionante. Entonces, intenté gestionar en todos los partidos los cambios, con Diego, de no permitir que juegue 90 minutos, pero salió hoy muy muy cargado, es un jugador decisivo a nosotros, entonces estamos tratando cada partido como un partido de importancia máxima y queremos meter a todos, pero es la sensibilidad”, agregó.

“El sentimiento que tenemos es este de también cuidar de los jugadores, Malagón me sorprende, pero también es un jugador de Selección que en Fecha FIFA no está con nosotros, y hay que pensar, las autoridades tienen que pensar algo, las selecciones tienen que usar el bueno sentido. Cáceres regresó de una lesión, jugó un partido con nosotros, fue a jugar, jugó dos partidos en Fecha FIFA, regresó lesionado, no consiguió caminar, entonces estamos sufriendo por este tema y hay que pensar algo, las selecciones también, pensar un poco por vez de los futbolistas. Estamos tratando jugadores casi en el límite de la lesión el tiempo todo”, concluyó Jardine.

