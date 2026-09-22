Trump amenaza ante la ONU con usar la fuerza militar en Latinoamérica si intereses de EE.UU. se ven amenazados

El presidente Donald Trump manifestó este martes la disposición de su administración de emplear acciones militares en Latinoamérica en caso de detectarse riesgos contra la seguridad de su nación durante la celebración de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

“Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra el país se afiancen en ningún lugar del continente americano. Y, si es necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para proteger los intereses nacionales de Estados Unidos”, advirtió el mandatario durante su alocución en Nueva York.

Las afirmaciones del republicano ocurren más de ocho meses después de la operación militar ejecutada en Venezuela, la cual concluyó con la detención del exmandatario Nicolás Maduro y de Cilia Flores.

“Realizamos una operación militar enorme. Incursionamos en una base que supuestamente estaba a prueba de cualquier ataque y destruimos a un criminal, a un dictador como Nicolás Maduro”, expresó Trump al respecto.

Fijación de postura internacional

Respecto a la ejecución de sus políticas, el mandatario manifestó que su administración ha empleado el uso de la fuerza para enfrentar amenazas geopolíticas.

“Mientras otros han hablado de paz, yo he hecho la paz. Mientras otros han ignorado las amenazas, yo las he enfrentado. Mientras otros han hablado de valentía, Estados Unidos la ha demostrado. Mientras otros han prometido, prometido fortaleza, yo la he utilizado para hacer de Estados Unidos el país más poderoso del mundo”, afirmó.

¿Qué ocurrirá con Irán?

En referencia al conflicto bélico en Medio Oriente, el mandatario estadounidense abordó públicamente el alcance de los ataques y se preguntó si “aniquilar” a Irán, evaluando al mismo tiempo la posibilidad de concretar un pacto bilateral de cese al fuego posterior a los comicios legislativos previstos para el mes de noviembre en el territorio norteamericano.

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