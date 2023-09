VIDEO: “El Molusco” dice que Yailin La Más Viral no tiene talento y le llueven severas críticas

“El Molusco” compartió sus opiniones sobre Yailin La Más Viral y éstas han suscitado una ola de críticas en su contra. El famoso locutor y comentarista aseguró que para él la ex de Anuel AA no tiene talento y que pese a las críticas de las que es blanco hoy en día por parte de sus fans en República Dominica, él no está dispuesto a cambiar de opinión solo para complacer a los fanáticos de la misma.

Muchos programas de RD lo han atacado asegurando que él no debería de estar hablando de un artista de dicha isla, sin embargo él les recuerda que si la persona en cuestión es una personalidad de talla internacional, prácticamente cualquiera tiene derecho a dar su opinión sobre la música que lanza y promociona.

Esta ha sido la respuesta de algunos medios y artistas dominicanos a las palabras de "El Molusco".

“El Molusco” fue muy claro y enérgico en su postura. Éste aseguró que está dispuesto a aceptar ser considerado “non grato” en República Dominicana, porque bajo ninguna circunstancia se atrevería a decir que Yailin tiene talento.

En su reflexión sobre Yailin La Más Viral también agregó: “¿Cómo uno va a decir que algo está bueno cuando no lo está? ¡No lo está! Y sí ustedes están ciegos…”, dijo el periodista.

Éste también hizo un llamado a la razón, y es que no considera correcto que quienes ahora lo señalan argumenten que sólo por ser boricua no puede hablar de ellos. Dejando en claro que este tipo de postura era completamente errónea además de absurda. “El Molusco” les recordó que los artistas internacionales tienen que estar preparados para el escrutinio del mundo.

AQUÍ EL VIDEO COMPLETO:

El video compartido en YouTube en donde “El Molusco” brinda su opinión también ha dividido a la opinión pública. Hay algunos que aplauden sus palabras, mientras que otros le piden que se calle.

En la sección de comentarios de YT alguien dejó el siguiente mensaje: “Soy dominicana y orgullosa de serlo, pero la verdad hay que decirla. Apoyo totalmente las palabras dichas por molusco, hay más artistas con mucho más talento que esta chica Yailin. Para mi, en lo personal esa chica solo es más figura que artista, esa chica no tiene talento como artista ella tiene talento para las controversias y no quieran meterle a uno por los ojos y los oídos a esta chica Yailin”.

“Soy dominicana y los comunicadores deben tener más coherencia y poner en una balanza los artista que si tienen talento y los que no tienen el talento. Pónganse a darle el mérito a los artistas que si se merecen una oportunidad. Suelten esa chica y hablen de los verdaderos talentos en RD”, concluyó.

Uno más en apoyo a “El Molusco”, “Lo que no entiendo es que los dominicanos hablan mas de Yailin que Molusco. Cuando hablaste súper bien de otros dominicanos que son de respeto y que ellos no los apoyan”.

