“Los Knicks me tienen como rehén”: Evan Fournier exigió un cambio de rumbo en su carrera dentro de la NBA

El jugador francés, Evan Fournier y los New York Knicks están viviendo un momento álgido de su relación, pues el veterano escolta pidió un cambio de rumbo en su carrera dentro de la NBA.

Fournier reveló a la emisora francesa RTL que se siente como un “rehén” dentro de la franquicia de los New York Knicks, incluso el francés lleva un buen tiempo sin entrar en los planes del entrenador Tom Thibodeau y es evidente que ambas partes necesitan darle un nuevo destino.

“Quiero irme. Pero más allá de irme, quiero tener la oportunidad de volver a jugar. Eso es todo. Porque en Nueva York me siento muy bien. Me encanta vivir allí, me encanta la franquicia, me encanta jugar en el Madison, me encantan los chicos del equipo”, contó Fournier.

Aunque aclaró: “De momento sigo en Nueva York”. Fournier se quedó fuera de la rotación de los Knicks a finales del pasado mes de noviembre tras comenzar el año como titular.

“Sólo quiero jugar, eso es todo. Es cierto que encontrar otro equipo, cambiar de franquicia, si eso es lo que tienes que hacer para volver a jugar, eso es lo que me gustaría hacer”, confesó Fournier.

Y comentó: “Si supiera, por ejemplo, que el entrenador me va a dar 10-15 minutos aquí y allá, sé que podría aprovecharlo al máximo y coger minutos poco a poco y rendir bien”.

Evan Fournier didn't hold back on his frustrations with Coach Thibodeau and the Knicks 😳



(via Yann Ohnona, @lequipe, h/t @BasketNews_com) pic.twitter.com/43BvCQRQXo — Bleacher Report (@BleacherReport) July 18, 2023

“Pero ese no es el caso. No tengo la oportunidad de jugar y, lo que es peor, me siento como un rehén. Espero que esta situación se resuelva y, sobre todo, que los Knicks me den una oportunidad”, según Fournier.

Esta no es la primera declaración de este tipo del francés, pues después de que los Knicks fueran eliminados por los Miami Heat en la segunda ronda de los Playoffs NBA, Fournier dijo a los periodistas que esperaba marcharse y detalló la frustrante temporada en la que se convirtió en un mero que le salía caro a la franquicia.

Seguir leyendo:

‘Magic’ Johnson afirma que los New York Knicks es el único equipo de la NBA en el que consideraría invertir fuera de los Lakers

Jalen Brunson, estrella de los Knicks, rechazó hace más de 20 años que Michael Jordan le firmara la camiseta

New York Knicks demanda a Toronto Raptors por robo de información