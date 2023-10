Seguro Social anunciará aumento por COLA en cheques para 2024 en menos de dos semanas: el 12 de octubre

En menos de dos semanas, el 12 de octubre, la Administración del Seguro Social (SSA) anunciará el nuevo aumento por COLA (Ajuste por costo de vida) para el 2024 que se reflejará en los cheques de jubilados y otros grupos que se benefician de los programas de esa oficina.

Históricamente, el Seguro Social confirma el monto por COLA a mediados de octubre cuando el Departamento del Trabajo de Estados Unidos libera las cifras de inflación de septiembre.

El Seguro Social necesita esa información para usarla al momento de calcular el monto del incremento a través de la medida conocida como Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados en Zonas Urbanas y Trabajadores Administrativos (CPI-W). El CPI es publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento del Trabajo.

Para llegar al monto definitivo del COLA, se compara el promedio de inflación durante julio, agosto y septiembre del año en curso y los niveles del mismo trimestre pero del año pasado.

Según especifica la sección de COLA en la página web del Seguro Social, unos 70 millones de recipientes del Seguro Social y del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) se beneficiarán de la nueva alza.

SSI proporciona pagos mensuales a personas con discapacidades y adultos mayores que tienen pocos o ningunos ingresos o recursos.

Los primeros en recibir los cheques con el aumento serán los que se benefician del SSI (más de 7 millones) a finales de diciembre. El resto o aproximadamente 65 millones verán sus primeros pagos en enero.

Las estimaciones de The Seniors Citizens League (TSCL) apuntan a que el aumento por COLA será de 3.2% en el 2024, cifra muy por debajo del 8.7% que se ve reflejado este año en los cheques de los beneficiarios del Seguro Social.

“El propósito del COLA es garantizar que el poder adquisitivo de los beneficios del Seguro Social y Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) no se vean deteriorado por la inflación. Está basado en el aumento porcentual en el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W) desde el tercer trimestre del año pasado se determinó un COLA hasta el tercer trimestre del año en curso. Si no hay aumento, no puede haber COLA”, explica la SSA en el sitio web.

