¿Qué es de la vida de Mara Wilson? La actriz que hizo ‘Matilda’ en la famosa película

Mara Elizabeth Wilson es recordada por su papel protagónico en ‘Matilda’, filme que fue estrenado en 1996, donde ella supuestamente era una niña con poderes mágicos y nunca encajó con la familia que tenía, pues dicha capacidad la ayudó a seguir adelante.

La estadounidense ya es una adulta de 36 años, debido a que nació el 24 de julio de 1987 en California. A su vez, comenzó a desarrollar otras habilidades, pues para la fecha también es escritora, dramaturga, y hace doblajes, mientras que en oportunidades le da vida a algunos audiolibros.

Sin duda alguna, esa etapa de su vida fue marcada, al tiempo que en diversas oportunidades ha declarado que no desea volver a convertirse en actriz de cine, por lo que prefiere dedicarse a otras cosas que se mantengan alejadas al séptimo arte, y es que en una ocasión se lo hizo saber a ‘HuffPost’.

¿Qué motivó a Mara Wilson a alejarse de la actuación?

La estadounidense de 36 años en 2015 llegó a ofrecer unas declaraciones a ‘HuffPost’, momento donde aprovechó para aclarar la causa por la que quiso dejar a un lado ese trabajo que en aquel entonces le dio tanta fama, siendo ese personaje por el que todavía es reconocida. Además, los inconvenientes con la ansiedad no fue su mejor ayuda.

“Me preocupaba porque no creía que a nadie más le pasara. La gente me decía que se le quedaba una canción en la cabeza y yo pensaba: ‘¿A ti también se te quedan pensamientos terroríficos en la cabeza?’“, dijo la escritora.

La escritora Mara Wilson lucía así a sus 31 años. / Foto: Alberto E. Rodriguez/Getty Images.

“Había gente que me enviaba cartas inapropiadas y publicaba cosas sobre mí en Internet. Cometí el error de buscarme en Google cuando tenía 12 años y vi cosas que no pude evitar… la gente no se da cuenta del peso que tiene hablar constantemente con la prensa cuando eres una niña”, mencionó a ‘The Guardian’.

