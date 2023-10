Coldplay presentó una contrademanda millonaria contra su exmanager

La banda de pop-rock británica Coldplay presentó una contrademanda por más de $16 millones de euros contra su exmanager, Dave Holmes, en medio de una creciente disputa legal. El pasado agosto, Holmes demandó a la banda por supuestas comisiones impagadas por un valor de $11.5 millones de euros relacionadas con dos álbumes aún no lanzados.

En respuesta a esta demanda, Coldplay acusó a Holmes de permitir que los costos de su gira “Music of the Spheres” se dispararan, alegando que se gastaron $9.7 millones de dólares en un proyector de video que resultó ser demasiado grande para llevar de gira, entre otros gastos costosos. La banda afirma que Holmes no supervisó adecuadamente el presupuesto de la gira, lo que resultó en costos adicionales de al menos $17.5 millones de libras.

Además, Coldplay sostiene que Holmes obtuvo préstamos por un total de $30 millones de dólares de Live Nation, una importante empresa de promoción de giras y gestión de venta de entradas, utilizando su posición como manager de la banda. Alegan que estos fondos se utilizaron para financiar un proyecto de desarrollo inmobiliario en Canadá.

Por su parte, Holmes insiste en que Coldplay tiene un contrato vigente con él y se niega a cumplirlo.

“Coldplay sabe que están en problemas con su defensa. Acusar a Dave Holmes de faltas éticas inexistentes y otras conductas indebidas inventadas no desviará la atención del verdadero problema en cuestión: Coldplay tenía un contrato con Dave, se niegan a cumplirlo y deben pagarle lo que le deben”, dijo Phil Sherrell, abogado de Holmes.

Este caso podría terminar en juicio si las partes no llegan a un acuerdo, y las implicaciones financieras son significativas.

