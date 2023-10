Friday the 13th: ¿Por qué el viernes 13 es de “mala suerte”?

Viernes 13: un día que infunde miedo en los corazones de muchos, pero que deja a otros imperturbables.

Si alguna vez te has preguntado por qué esta fecha suele asociarse con la mala suerte, no estás solo. En este artículo intentaremos profundizar en los orígenes, la historia y las supersticiones que rodean al viernes 13 para así descubrir si realmente es un día de mala suerte o simplemente un mito.

Hay personas que se toman en serio este día: desde aquellos que no juegan a la lotería, otros más que se cuidan de manera paranoica, hasta quienes de plano prefieren no salir ni a la calle para no tentar a la suerte.

Viernes 13: Orígenes del miedo desde una perspectiva histórica

Para entender por qué el viernes 13 se considera desafortunado, debemos viajar en el tiempo. Se dice que la superstición que rodea este día tiene sus raíces en diversas creencias históricas y culturales:

Los Caballeros Templarios: Algunos creen que el miedo al viernes 13 se originó con la supresión de los Caballeros Templarios a principios del siglo XIV. Fue el viernes 13 de octubre de 1307 cuando el rey Felipe IV de Francia ordenó el arresto de los caballeros templarios, provocando su caída, según se lee en un artículo de National Geographic.

Mitología nórdica: En la mitología nórdica, hay una historia de un banquete en Valhalla al que asistieron 12 dioses. Loki, el dios embaucador, no fue invitado e irrumpió en la fiesta, lo que provocó el caos y la catástrofe. Este mito podría haber contribuido a la superstición que rodea al número 13.

El viernes 13 también está asociado a la celebración de Halloween. (Foto de Cottonbro Studio)

Diferentes creencias alrededor del mundo

En todo el mundo, las supersticiones sobre el viernes 13 varían. Para algunos, es un día para evitar ciertas actividades, mientras que para otros, es simplemente un día más de la semana. Echemos un vistazo a algunas creencias culturales:

Creencias occidentales: En muchos países occidentales, el viernes 13 se considera de mala suerte. Algunas personas evitan en este día acontecimientos importantes de la vida, como bodas o mudanzas.

Creencias orientales: Por el contrario, las culturas orientales como la china y la india no atribuyen ninguna negatividad particular a esta fecha. Es como cualquier otro día del mes.

La conexión con Halloween

Si bien el viernes 13 tiene sus propias supersticiones, también está vinculado a Halloween, otra fecha llena de mitos y misterios. Halloween, que se celebra el 31 de octubre, es una época en la que se cree que el velo entre los vivos y los muertos es más fino. Algunas personas conectan los dos debido a los elementos inquietantes y sobrenaturales que rodean ambas ocasiones.

Para comprender por qué algunas personas son supersticiosas con respecto al viernes 13, es esencial comprender la psicología que hay detrás, según detalla un artículo de Euronews.

Los humanos tendemos a temer a lo desconocido y las supersticiones a menudo surgen de nuestro deseo innato de controlar y predecir nuestro entorno. El miedo al viernes 13 es una manifestación de este fenómeno psicológico.

Pero: ¿Es el viernes 13 realmente desafortunado?

Entonces, ¿hay alguna evidencia concreta de que el viernes 13 sea realmente desafortunado? La respuesta es no. Si bien existen eventos históricos y supersticiones asociados con él, no existe ninguna base científica que demuestre que este día sea inherentemente desafortunado.

El miedo al viernes 13 se basa en gran medida en mitos, acontecimientos históricos y creencias culturales. Es esencial reconocer que las supersticiones son solo eso: creencias sin una base sólida en los hechos.

Ya sea que elijas abrazar esta superstición o descartarla como un mito, la elección es, en última instancia, tuya. A medida que avanzamos, es fundamental ser críticos con la información que encontramos y buscar la verdad detrás de las supersticiones populares.

También es importante recordar que las supersticiones, como el viernes 13, son parte de nuestra herencia cultural y añaden un poco de misterio a nuestras vidas. En lugar de temerles, podemos optar por disfrutar de las historias y tradiciones que hacen que nuestro mundo sea más interesante.

