“Me declaro culpable”: Bernie Ecclestone, exjefe de la F1, condenado a 17 meses de prisión y una multa de $800 millones

El máximo mandatario de la Fórmula 1 hasta 2017, Bernie Ecclestone, fue condenado este jueves a 17 meses de prisión en suspenso por fraude fiscal, una pena que le evitará su entrada en la cárcel salvo una nueva condena en los próximos dos años.

“Me declaro culpable”, dijo el multimillonario británico ante la Southwark Crown Court de Londres, donde acudió vestido con un traje oscuro y una corbata gris.

Ecclestone admitió no haber declarado 400 millones de libras (490 millones de dólares) en activos en Singapur, entre 2013 y 2016. La sentencia también le obliga al pago de una multa de 652 millones de libras (800 millones de dólares) para poner fin a su litigio con el fisco.

Se declaró en un primer momento no culpable de estos delitos en agosto de 2022, pero finalmente reconoció los hechos este jueves en una audiencia celebrada en un tribunal de Londres. De esta manera, Ecclestone evitó el juicio que debía comenzar el 16 de noviembre, pero no la condena.

La abogada de Ecclestone, Christine Montgomery, declaró este jueves ante el tribunal que su cliente “lamenta profundamente los hechos que han motivado este proceso penal”. Pero no es la primera vez que el exdirigente estaba ante un tribunal. En 2014 ya logró paralizar un proceso en Alemania por corrupción, previo pago de 100 millones de dólares.

🏎️ El expatrón de la @F1 Bernie Ecclestone fue condenado a 17 meses de prisión en suspenso por fraude fiscal.

La sentencia también le obliga al pago de una multa de 652 millones de libras (800 millones de dólares).👇🏼 pic.twitter.com/FwtVnpBUUw — Canal 44 (@CANAL44TV) October 12, 2023

Respuestas “erróneas” ante el fiscal

Según el fiscal, las respuestas que dio el ex presidente del Gran Circo hace siete años fueron “erróneas” y podían “inducir a error”, al mismo tiempo que esclarece que el acusado no era consciente de su posición y no podía dar una respuesta clara.

“El señor Ecclestone no sabía con exactitud cómo la propiedad de estas cuentas estaba estructurada. Por lo tanto, no sabía si tenía que pagar impuestos, intereses o multas en relación a las transferencias entre cuentas. El señor Ecclestone reconoce que fue un error contestar a las preguntas porque podía provocar que el HMRC (la Hacienda británica) dejara de investigar sus asuntos. Ahora acepta que hubiera que pagar impuestos por ello”, aseguró el fiscal.

Efímero piloto de carreras a finales de la década de 1950 y, después jefe del equipo Brabham, el empresario británico, cuya fortuna fue estimada por la revista Forbes en más de 2.500 millones de libras (2.952 millones de dólares), está considerado como el artífice de la transformación de la F1, al convertirla en una actividad lucrativa. En concreto, a finales de los años 70 fue uno de los pioneros en la comercialización de los derechos de retransmisión televisiva de eventos deportivos.

Seguir leyendo:

Expatrón de la Fórmula 1 responde ante la justicia por supuesto fraude de $650 millones de dólares

Bernie Ecclestone reafirmó su apoyo a Vladimir Putin: Recibiría una bala por él

Arrestaron al expresidente de la Fórmula 1 por llevar un arma ilegal