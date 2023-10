Cristiano Ronaldo da pistas sobre su retiro: “Jugaré este año y el siguiente”

Si hay algo para lo que nunca se está preparado es para ver retirarse a los máximo ídolos del fútbol y uno de esos es Cristiano Ronaldo, que a sus 38 años sigue exhibiendo una gran calidad y talento con el Al Nassr de Arabia Saudí, sin embargo, ya ha comenzado a dar pistas del inevitable final de su carrera.

El astro portugués volvió a ser fundamental para la victoria de su equipo al anotar un golazo de tiro libre para el 2-1 definitivo contra el Damac FC. Tras finalizar el partido, atendió a los micrófonos de la RSL (Liga Profesional Saudí), donde habló de su retiro, dejando saber que podría llegar a sus 40 años.

“Vamos paso a paso. Seguro que jugaré este año y el siguiente. Eso seguro. Luego, si mi cuerpo me dice ‘Cris, continúa’, seguiré“, confesó CR7, que venía de una doble fecha FIFA con Portugal y aún así fue titular y disputó los 90 minutos.

¡TREMENDO GOLAZO DE CRISTIANO! 😍 CR7 y un espectacular gol de tiro libre para la remontada de su equipo. 💪



En ese sentido, el capitán de Portugal y del Al Nassr, habló de la fórmula que utiliza para mantenerse al más alto nivel de su capacidad con 38 años, una edad en la que muchos futbolistas profesionales ya se han retirado..

“Como he dicho muchas veces, trato bien a mi cuerpo y mi cuerpo me ayuda. Por ahora, con 38 años, tengo lo suficiente para seguir jugando y ayudando a mi equipo. Me siento feliz, pero sin el equipo y mis compañeros nada sería posible”, explicó.

Entretanto, Cristiano Ronaldo se refirió a lo complicado de este encuentro, dejando saber que era lógico que los viajes con la selección podían influir en el rendimiento del equipo, aunque destacó el gran trabajo de sus compañeros al lograr la victoria.

“Fue un partido muy difícil. Sabíamos que después de los partidos de la Selección, los partidos, los viajes… el partido iba a ser muy difícil. El Damac es un equipo muy bueno, encajamos un gol en la primera parte, pero en la segunda respondimos bien, jugamos bien, marcamos dos goles y merecimos ganar“, expresó el ‘7’.

