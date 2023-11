Hombre en California ganó $5 millones en la lotería gracias a curioso ritual con un raspadito

Gran sorpresa la que se llevó un hombre de Anaheim, California, quien es un asiduo jugador de lotería, a tal grado que él se hace llamar “El Rey de los raspaditos de $20 dólares”, ya que logró ganar un premio de $5 millones.

El afortunado ganador fue identificado como Daniel Peramaki, quien hace unos días acudió a las oficinas de la Lotería de California para reclamar su premio. Ahí, les contó a los funcionarios que, al principio, pensó que todo se trataba de un error, ya que anteriormente solo había ganado pequeños premios, sin imaginarse que obtendría uno grande.

Además, Peramaki indicó que ser el ganador de este premio de lotería no solo fue cuestión de suerte, sino que también lo consiguió debido a que tiene todo un ritual de juego.

El ritual que le llevó a ganar $5 millones con un raspadito de lotería

El hombre de California compartió que tiene varios “trucos” que ejecuta cada vez que compra un raspadito.

De inicio, intenta adquirir el séptimo, octavo o noveno boleto en paquetes recién abiertos de tickets de $20. Luego, no los raspa de inmediato, sino que los guarda durante varias horas. “Si los rasco de inmediato, soy un perdedor”, indicó, según The Sacramento Bee. “Normalmente, los compro, los guardo en el bolsillo y espero. Este no lo rasqué hasta medianoche”, agregó.

El raspadito con el que obtuvo los $5 millones lo consiguió con el séptimo ticket.

“Estuve en shock probablemente durante todo el día. Esa noche no dormí… Le mostré a alguien en el trabajo los $5 millones. Él respondió: ‘Oh, felicidades, $5,000’, y yo dije: ‘¡Eso es una coma, no un decimal!'”, añadió.

El hombre compró el ticket de la lotería en una licorería de Anaheim, llamada Star Liquor, en South State College Boulevard. El negocio se llevará un bono de $25,000 por la transacción.

El ticket de raspadito pertenecía al juego Neon Cash Party. Peramaki decidió cobrar la suma global de $2,9 millones.

